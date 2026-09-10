Üzerine sıcak su döküldü: Hayatını kaybetti!

Olay, yaklaşık 8 gün önce Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde ocak üzerinde kaynayan sıcak suyu kaldırmak isteyen Şahan Günan, dengesini kaybedince sıcak su üzerine döküldü. Vücudunun özellikle karın ve göbek bölgesinde ileri derecede yanıklar oluşan Günan, olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 8 gündür hastanede tedavi gören Günan, vücudunda gelişen ağır enfeksiyon nedeniyle doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şahan Günan'ın cenazesi, Esentepe Mahallesi Cımbızlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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