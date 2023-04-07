Üzerlerine kaya düşen öğretmenler son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlandı! Kuzumun kuzuları...

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yer alan Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak, okul çıkışı aynı araçla evlerinin bulunduğu Feke ilçesine doğru yola çıktı. Öğretmenlerin bulunduğu araç, Saimbeyli-Feke Karayolu'nda seyir halindeyken, Tırtat mevkiinde heyelan nedeniyle kopan kaya parçaları düştü. 4 kadın öğretmen de olay yerinde feci şekilde can verdi.

DUVAĞI TABUTUNA KONULDU

2 çocuk annesi 10 yıllık sınıf öğretmeni Ümmühan Dilbilir ile 6 yıllık sınıf öğretmeni Dilek Altıparmak, Adana'nın Kozan ilçesinde son yolculuklarına da yine birlikte uğurlandı. Asri Mezarlık'ta düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı. Dilek Altıparmak'ın ay-yıldızlı Türk bayrağına sarılan tabutunun üzerine bir yakını tarafından gelinliğinin duvağı konulması yürekleri dağladı.

"ÇOK YORULDUM BU YOLLARDA"

Cenaze töreninde kızının öğrencilerine sarılıp, onlara "Kuzumun kuzuları" diyerek güç almaya çalışan anne Fatma Altıparmak, "Kızım, çocukluğundan bu yana öğretmen olmak istiyordu. Mesleğini çok seviyordu. Kazanın sabahında kendisiyle kahvaltıda konuştuk. Orucumuzu birlikte açmak için onu bekliyordum. İftar saati geldi ama o gelmedi. Müdür olmak istiyordu, sınavlara hazırlanıyordu. 'Ben bu dağlardan kurtulacağım. Çok yoruldum bu yollardan' diyordu. Yolları hiç zaman sevmedi. Her gün gidiş-geliş yapıyordu. Bu onu çok zorluyordu. Kuzum benim" dedi.

8 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

3 öğretmen arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Pınar Kılıç'ın Adana'da Buruk Mezarlığı'ndaki cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Pınar Kılıç'ın 8 ay önce Karacaoğlan Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olan Muhammet Ali Kılıç'la evlendiği öğrenildi. Eşinin tabutunu yakınlarıyla birlikte taşıyan Muhammet Ali Kılıç, gözyaşları arasında, "Canım o benim canım" diyerek feryat etti.

Damadına sarılıp kızının tabutuna gözyaşları arasında bakan acılı baba Atilla Özdemir ise, "İnanamıyorum, kızım karşımda yatıyor. Yavrum seni nasıl toprağa koyacağım, dayanamıyorum" derken yüreği yanan anne Şükriye Özdemir, "Pınarım, şehidim benim" diyerek gözyaşı döktü.

OĞLUNA SARILDI

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Rahime Topak da yine Kozan'ın Yüksekören Köyü'nde toprağa verildi. Kendisi gibi öğretmen olan eşi Mehmet Topak, 10 yaşındaki oğlu Abdullah Topak ile birlikte hayat arkadaşını son yolculuğuna uğurladı. Sağnak yağış altında yapılan cenaze töreninde baba ve oğlun birbirine sarılıp gözyaşı dökmeleri yürekleri dağladı.

ANNEMİ ÇOK ÖZLÜYORUM

Ayrıca cenaze töreninde Ümmühan Dilbilir'in, 4'üncü sınıfa giden kızı Nilgün Dilbilir'in, kazanın olduğu gün kendi öğretmeni olan Funda Tari Todil'e; "Annemi çok özledim. Onu görmek istiyorum" diye sarılıp ağladığı, öğretmenin de ona; "Ben de senin annen sayılırım. Her gün gelip, anneni özledikçe bana sarılabilirsin" dediği öğrenildi.