Uzman çavuşu bacanağı öldürdü

Ankara'da Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt, bacanağı Uğur Balkoca tarafından silahlı saldırıya uğradı. 2 çocuk babası olan Bozkurt olay yerinde hayatını kaybetti. Katil bacanağı da aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Yaşanan olay sonrası acılı baba Ahmet Bozkurt, SABAH'a konuştu.Ankara'nın Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde 06.40 sıralarında Jandarma Uzman Çavuş Emre Bozkurt (36), bacanağı Uğur Balkoca tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Araç içerisinden ateş açan Balkoca'nın ise olay yerinin 500 metre ilerisinde aynı silahla yaşamına son verdiği öğrenildi.Yaşanan dehşet sonrası oğlunun cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu'na giden baba Ahmet Bozkurt SABAH'a konuştu. Oğlunun 1 yıl önce Ankara'ya geldiğini belirten baba Bozkurt, "Kimseyle husumeti yoktu. 12 yıllık uzmandı. Son 3 senedir de Elazığ'da görev yapıyordu, tayini çıkınca buraya geldi. Biri 10, diğeri 12 yaşında 2 kızı vardı. Oğlum tertemiz biriydi. Nasıl oldu anlamış değilim" ifadelerini kullandı. Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Emre Bozkurt'un aynı zamanda Youtube yayıncısı olduğu ortaya çıktı. 1 milyon 200 bin aboneye sahip Youtube hesabından canlı yayınlar açarak oyun videoları çektiği öğrenildi.