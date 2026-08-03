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Giriş Tarihi: 3.08.2026 13:12

Uzman çavuşun acı sonu: İzin için geldiği memleketinde hayatını kaybetti

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş Musa Demirci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MEHTAP AYDOĞAN
Uzman çavuşun acı sonu: İzin için geldiği memleketinde hayatını kaybetti
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Kaza, Kozaklı-Karahasanlı kara yolunda meydana geldi. Musa Demirci idaresindeki 66 ACM 78 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Musa Demirci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirci, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Musa Demirci'nin Samsun'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık izin nedeniyle memleketi Nevşehir'e geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Uzman çavuşun acı sonu: İzin için geldiği memleketinde hayatını kaybetti
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