Antalya’daki kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

YANYANA TOPRAVA VERİLECEK

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Zeliha Özdemir'de kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 3 oldu. Uzman çavuş ve ailesinin 8 aylık çocuklarının tedavisi için Antalya'da hastaneye gittiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Muhammed Mustafa Özdemir, Zeliha Özdemir ve oğlu Meriç Özdemir'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yan yana toprağa verileceği öğrenildi.