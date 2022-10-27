Haberler Yaşam Haberleri Antalya'daki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:09 Son Güncelleme: 27.10.2022 10:29

Antalya'daki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir (28) ve 8 aylık oğlu İbrahim Meriç Özdemir’in ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi Zeliha Özdemir’de (28) hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’daki kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

Antalya'nın Döşemealtı´na bağlı Dağbeli Mahallesi'nde kaza dün sabah 08.10 sıralarında meydana gelen olayda, Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir yönetimindeki otomobil ile Dağbeli Mahallesi sınırlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Onlarca takla atan otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, sürücü Muhammed Mustafa Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan eşi Zeliha ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Meriç bebek, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Zeliha Özdemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

YANYANA TOPRAVA VERİLECEK

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Zeliha Özdemir'de kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 3 oldu. Uzman çavuş ve ailesinin 8 aylık çocuklarının tedavisi için Antalya'da hastaneye gittiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Muhammed Mustafa Özdemir, Zeliha Özdemir ve oğlu Meriç Özdemir'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yan yana toprağa verileceği öğrenildi.

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Antalya'daki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
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