Antalya’daki kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

Antalya'nın Döşemealtı´na bağlı Dağbeli Mahallesi'nde kaza dün sabah 08.10 sıralarında meydana gelen olayda, Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir yönetimindeki otomobil ile Dağbeli Mahallesi sınırlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Onlarca takla atan otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, sürücü Muhammed Mustafa Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan eşi Zeliha ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Meriç bebek, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Zeliha Özdemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
YANYANA TOPRAVA VERİLECEK
Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Zeliha Özdemir'de kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 3 oldu. Uzman çavuş ve ailesinin 8 aylık çocuklarının tedavisi için Antalya'da hastaneye gittiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Muhammed Mustafa Özdemir, Zeliha Özdemir ve oğlu Meriç Özdemir'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yan yana toprağa verileceği öğrenildi.