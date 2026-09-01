Uzman çavuşun ölümü yürek dağladı

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Akdeniz'de alabora olan gemide Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'in de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ateş'in hemşire olan eşinin tayininin çıkması nedeniyle memleketi Erdemli'ye taşındıkları belirtildi. Evine kısa süre önce yerleşen Ateş, eşi ve çocuğu ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitti. Dönüş yolunda meydana gelen acı kazada Fahri Ateş'in, eşi ve çocuğunun güvenliği için can yeleği almak amacıyla geminin alt bölümüne indiği fakat tekrar yukarı çıkamadığı öğrenildi. Ateş'in eşi ve çocuğunun tedavisi sürüyor.