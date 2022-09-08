Uzman doktora hastane önünde araba çarpmıştı! Hayatına mal olan kaza gibi anısı varmış

Çapa Tıp Fakültesi Mezunu olan ve aslen Azerbaycanlı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Elnur Rufullayev yıllardır İstanbul'da görev yapıyordu.
1 Çocuk babası olan Rufullayev İstanbul'da değişik hastanelerde başarıyla görev aldı. Geçtiğimiz yıl Gaziosmanpaşa Küçükköy'de bulunan özel bir hastanede görev yapmaya başladı. 5 Eylül günü nöbet çıkışında tam hastane önünde bir araç ona hızla çarpıp kaçtı.
Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, doktora çarpıp kaçan sürücüyü yakaladı. Emineye götürülen sürücü daha sonra adli kontrol şartıyla sarbest bırakıldı.
Hayatını kaybeden uzman doktorun geçtiğimiz yıl sosyal medyası üzerinden yine yolda yürürken üzerime bir araç geldi diyerek yaptığı paylaşım ise yürek burktu o paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:
HAYATINA MAL OLAN KAZA GİBİ ANISI VARMIŞ
"Merhaba arkadaşlar. Bugün nöbete giderken başıma daha önce hiç karşılaşmadığım garip bir olay geldi. Sizin de başınıza böyle olay gelirse hazırlıklı olun diye sizinle paylaşayım dedim.
Karşı tarafa geçmek üzere araba yolunun kenarında yürürken karşı taraftan bir arabanın üzerime doğru geldiğini fark ettim. 'Yanılıyorum, herhalde bana öyle geliyordur' tam demiştim ki, arabanın bas baya üzerime doğru geldiğini görünce can havli ile kendimi kaldırıma doğru attım.
Sonra arabanın şoförü bana el sallayınca samimi arkadaşlarımdan biri olduğunu gördüm. Trafik yoğun olduğundan dolayı niye böyle yaptığını soramadım. Tabi sonra telefonla arayıp sordum meğerse şaka yapmayı düşünmüşmüş beyefendi.
Demek istediğim beni öldürmek mi istiyordu yoksa şakamı yapmak istiyordu ya da öldürmek istiyordu da olmayınca şikayet etmeyeyim diye şakaya mı bağlamaya çalıştı. Tam anlam veremedim.