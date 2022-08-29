Uzman öğretmenlik örnek sınav soruları yayımlandı! Uzman öğretmenlik örnek sorular MEB PDF indir!

Uzman öğretmenlik örnek sınav soruları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için örnek soru kitapçığı adayların incelemesine sunuldu. Bu yıl ilk defa düzenlenecek sınav hakkında fikir sahibi olmak isteyen adaylar uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı soruları inceliyor. Uzman öğretmenlik örnek sorular MEB ile yayında! İşte, 2022 uzman öğretmenlik sınavı örnek soru kitapçığı PDF!
UZMAN ÖĞRETMENLİK SORULARI MEB İLE YAYINDA!
MEB duyuruları ile son dakika paylaşılan örnek sınav soruları şöyle:
UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz 2022 tarihinde başladı ve 05 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.
Başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz 2022 tarihinde başladı ve 19 Eylül 2022 tarihinde sona erecek.
Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı başvuruları, eğitimlerin tamamlanmasının ardından başlayacak.
Eğitimler sonrası yazılı sınav başvuruları, 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.
MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.
Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.
Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan, resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden eğitimlere katılabilecek.
Eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve adayların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için adayların MEBBİS veya e-devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekiyor.
a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde aranacaktır.