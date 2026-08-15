Uzman onbaşı feci kazada hayatını kaybetti

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişi Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi mevkiinde, İstanbul istikametinde meydana geldi. İstanbul 23. Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Onbaşı Durmuş Can Gürler (25) idaresindeki 34 PTV 804 plakalı Toyota marka otomobil, ikinci şeritte arıza nedeniyle duran ve reflektörle işaretlenen M.K. (59) yönetimindeki 41 AST 264 plakalı tıra arkadan çarptı.





OTOMOBİLİN TAVANI KOPTU

Çarpışmanın etkisiyle tavanı kopan ve savrulan otomobil, çekicinin onarımı için emniyet şeridinde bulunan Ö.H.D. (20) idaresindeki 54 AKG 100 plakalı araca da çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Piyade Uzman Onbaşı Durmuş Can Gürler ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gürler, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durmuş Can Gürler, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.