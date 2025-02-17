Uzmanından uyarı: Zeytin çekirdeğini yutmayın toz halinde tüketin

Zonguldak'ta yaşayan 92 yaşındaki Şerife Ay, geçtiğimiz günlerde yuttuğu zeytin ve hurma çekirdekleri nedeniyle ameliyat edildi. Yaşlı kadının midesinden 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeği çıkarıldı. Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bu çekirdeklerin doğru şekilde kullanıldığında oldukça faydalı olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Göral, "Zeytin ve hurma çekirdeği, zengin içerdiği yağ asitleri, antioksidanlar, steroller ve tokoferoller ile vücuda pek çok fayda sağlıyor. Ancak zeytin çekirdeğinin sivri uçları bağırsaklarda tıkanıklık ya da delinmelere neden olabiliir. Çekirdekler güneşte kurutulup kavrularak toz haline getirilmeli ve ılık sütle karıştırılarak tüketilmeli" dedi.