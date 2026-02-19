Uzmanlar açıkladı: Dünyayı alarma geçirecek! ‘El Nino’ ölümleri artacak...

"YALNIZCA YAŞLA İLGİLİ DEĞİL"

Yüksek sıcaklıklara karşı risk grupları sıralanırken iki temel ölçütün esas alınması gerektiğine dikkati çeken Mecit, "Bunlar fizyolojik rezerv ve maruziyet süresi. Isı stresine dayanıklılığı yalnızca yaşla ilişkilendiremeyiz. Dayanıklılık kalp ve damar kapasitesi, sıvı-elektrolit dengesi, metabolik kontrol, kullanılan ilaçlar ve çevresel koşullar gibi tüm etmenlerle birlikte değerlendirilmelidir. İlk sırada 65 yaş üzeri bireyler, özellikle düşkün, yalnız yaşayan ve kronik hastalığı olan yaşlılar yer alır. Bebekler ve küçük çocuklar da yüksek risk altındadır. Gebeler, kalp üzerindeki çalışma yükünün değişkenliği ve sıvı gereksinimi nedeniyle ayrı bir risk grubudur." dedi.

Maruziyet süresi açısından tarım, inşaat, güvenlik ve kuryelik gibi açık alanda çalışanların en riskli gruplar arasında yer aldığına değinen Mecit, genç ve sağlıklı bireylerde dahi ısı bitkinliği, ısı çarpması, aritmi ve akut böbrek hasarı görülebileceğini hatırlattı.