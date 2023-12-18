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Giriş Tarihi: 19.12.2023

Uzmanlar Çınarcık depremini yorumladı: Tetikleyici olmayabilir ama canlılık hakkında mesaj verir

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
SELDA FIRAT SELDA FIRAT
Uzmanlar Çınarcık depremini yorumladı: Tetikleyici olmayabilir ama canlılık hakkında mesaj verir
Geçtiğimiz haftalarda Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nin 5.1 ile sarsılmasının akabinde dün gece Yalova Çınarcık'ın 4.1 ile sallanması, 'Beklenen İstanbul Depremi' sendromunu tetikledi. Uzmanlar yaşanan sarsıntıları yorumlarken depremin bölgedeki canlılık konusunda mesaj verdiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Şükrü Ersoy: "İzmit Körfezi'nin çıkışıyla, Tekirdağ arasındaki Kuzey Anadolu fayı boyunca 7'den büyük deprem bekliyoruz. Çınarcık depremi, kuzey fayı üzerindeki bir depreme benziyor. Bu tür depremler tetikleyici olmayabilir. Enerji rahatlaması gibi bir durum yok."



ANA FAYLA İLGİLİ DEĞİL
Prof. Dr. Okan Tüysüz: "Depremle ilgili panik durumu söz konusu değil. Büyük depremi beklediğimiz Adalar'ın önünden geçen fayla ilişkisiz gözüküyor. Bu fayın bulunduğu yer Marmara'nın orta kesiminde. Küçük faylardan birisi olabilir. İstanbul üzerinde etkili olacak ana fayla ilgili değil."




Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: "Esas olarak Gemlik-Mudanya fayında risk vardır. Kuzey'deki fayda stres 1894'te boşalmıştır. Teşvikiye açıklarında olan depremde stres söz konusu. O fay, Bozburun Fayı ile güneyde Gemlik Körfezi'ne ulaşan bir bölgede risk taşımaktadır." Öte yandan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde önceki gece meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki sarsıntının Trabzon ve Bayburt'ta da hissedilmesi vatandaşlarda paniğe neden oldu. Bölgede yaşahah çok sayıdaki artçı sarsıntının ardından dün gece 23.23'te Kelkit'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Uzmanlar Çınarcık depremini yorumladı: Tetikleyici olmayabilir ama canlılık hakkında mesaj verir
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