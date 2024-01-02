Uzmanlar grip salgınından korunmanın şifrelerini verdi: Meyve sebze bol sıvı ve düzenli uyku

Son günlerde influenza ve grip vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Hastanelerin acil servislerine gelenlerin büyük bölümünü gribal enfeksiyon şikâyeti olan hastalar oluşturuyor. Uzmanlar grip salgınının mevsimsel olarak zirve yaptığı bir dönemden geçildiğini belirterek salgından korunma yöntemlerini anlattı.Gribalve viralenfeksiyonların en sıkgörüldüğü aylara girdik.Kreşlerde, anaokullarında,okullarda çocuklararasında çok kolaybulaşıyor. Gribal semptomyaşayan çocuklar enaz bir hafta okula gönderilmemeli.Özellikleileri yaşlı, kronik hastalığıolanlar, bebeklerçok iyi korunmalı.En iyi korunma yöntemisemptomu olan kişilerinbir hafta süreyle evdeistirahat etmesi gerekiyor.Fakat hasta kişilerindışarıda olması gerekiyorsamaske kullanmasıve kendini izole etmesigerekir. El hijyenine çokdikkat edilmeli. Özelliklehastalık belirtisi olankişilere temas etmemekgerekiyor. C vitaminidesteği alınmasını tavsiyeediyorum.Dengeli beslenmeve yeterli uykuçok önemli. Hastalıkbelirtisi olanlar istirahatedip bol sıvı tüketmeli.Özellikle mevsimsebze ve meyveleri, içerisindekiyüksek orandakivitamin ve antioksidanlardandolayı bol boltüketmeliyiz. Düzenliegzersiz, yeterli uyku vestresi yönetmek bağışıklıksistemini güçlendirir.Sağlıklı bir yaşamtarzı, enfeksiyonlarakarşı direncinizi artırır.Hastalık sonrası öksürükuzun süre devamedebiliyor. Sıvı tüketimive pastil kullanımı ileöksürük semptomlarınıbaskılayabiliriz.Çocuklarda görülen viralenfeksiyonlar, çok hızlışekilde zatürreye dönüşebiliyor.Bu nedenle hastanelerinyataklı servislerindebir yoğunlukvar. Başvuruların yüzde80'i influenza kaynaklı.Bağışıklığın güçlendirilmesiönem taşıyor. Tazemeyve ve sebze tüketilmesini,uyku düzenine dikkatedilmesini öneriyorum.Grip salgınına karşı doğal korunma yöntemleri, vücudu güçlendirmek ve bağışıklık sistemini desteklemek açısından oldukça önemli. Hastalık ciddi bir boyuta ulaşmadığı durumda evde doğal yöntemlerle tedavi vücut direnci ve bağışıklık için büyük önem arz ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve besleyici bir yeme alışkanlığı gerekiyor. Sebze, meyve, kuruyemişler, balık gibi besinlerin düzenli olarak tüketilmesi, vücudun direncini artırıyor. Aynı zamanda adaçayı, ıhlamur, zencefil gibi bitki çaylarının düzenli olarak içilmesi, antioksidanlar ve vitaminlerle vücudu destekliyor ve aynı zamanda üst solunum yolu enfeksiyonlarında boğaz bölgesinde rahatlama yapıyor.Bağışıklıksistemimiz farklı kimyasaletkenler, çevreselfaktörler, hava kirliliğigibi nedenlerle busene daha düşük görülüyor.Bu nedenle degerçekten sağlıklı kişilerdedahi uzun sürenve ağrılı semptomlargörüyoruz. Özelliklebu dönemde geçtiğimizpandemi dönemindenbağımsız bir şekilde,normal dönemdegördüğümüz mevsimselinfluenza, rinovirüs yada RSV dediğimiz diğersolunum yolu enfeksiyonuetkenleri ve virüslerzaten ön planda.Bunlardankorunmak içinek alınabilecektedbirler mevcut.Özelliklesoğuk havalardabile olsa,bulunduğumuzortamları havalandırmamız,mümkün olduğuncagüneş maruziyetimiziartırmamız,kalabalık ortamlarda,gerekirse maske,maske kullanamıyorsakbile hasta olan kişilerlemesafemizi korumamızgüzel çözümler olabilir.Kalorisi yüksek gıdalaryerine meyve-sebzetüketimi, özellikle sütve süt ürünleri tüketimi,C vitamini içerikli destek,takviyeler de olabilirama bunları limon,mandalina, portakal gibimeyvelerden almak daönemli.Topluortamlarda temaslarınazaltılması, ev, okul,işyerlerinin düzenlihavalandırılmasını, özelliklesu ve sıvı tüketimininartırılmasını öneriyoruz.65 yaş üstü ve kronik hastalığıolanlar daha dikkatliolmalı. Toplu haldebulunulan kapalı ortamlardamaske takılmalı.