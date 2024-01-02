Uzmanlar grip salgınından korunmanın şifrelerini verdi: Meyve sebze bol sıvı ve düzenli uyku
Son günlerde hastanelerin acil servisleri grip vakalarıyla dolup taşıyor. Uzmanlar grip salgınından korunmak için neler yapılması gerektiğini anlattı El hijyeni, dengeli beslenme, bol sıvı, taze meyve ve sebze tüketimi ile düzenli uyku, gribe karşı alınabilecek en etkili tedbirlerin başında geliyor
Son günlerde influenza ve grip vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Hastanelerin acil servislerine gelenlerin büyük bölümünü gribal enfeksiyon şikâyeti olan hastalar oluşturuyor. Uzmanlar grip salgınının mevsimsel olarak zirve yaptığı bir dönemden geçildiğini belirterek salgından korunma yöntemlerini anlattı.
EL HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ
KTÜ TıpFakültesiGöğüsHastalıklarıAnabilimDalıÖğretimÜyesi Prof.Dr. TevfikÖzlü: Gribalve viralenfeksiyonların en sıkgörüldüğü aylara girdik.Kreşlerde, anaokullarında,okullarda çocuklararasında çok kolaybulaşıyor. Gribal semptomyaşayan çocuklar enaz bir hafta okula gönderilmemeli.Özellikleileri yaşlı, kronik hastalığıolanlar, bebeklerçok iyi korunmalı.En iyi korunma yöntemisemptomu olan kişilerinbir hafta süreyle evdeistirahat etmesi gerekiyor.Fakat hasta kişilerindışarıda olması gerekiyorsamaske kullanmasıve kendini izole etmesigerekir. El hijyenine çokdikkat edilmeli. Özelliklehastalık belirtisi olankişilere temas etmemekgerekiyor. C vitaminidesteği alınmasını tavsiyeediyorum.
EGZERSİZ DİRENCİ ARTIRIYOR
Şanlıurfa HarranÜniversitesi HastanesiBaşhekimi Doç. Dr. İdrisKırhan: Dengeli beslenmeve yeterli uykuçok önemli. Hastalıkbelirtisi olanlar istirahatedip bol sıvı tüketmeli.Özellikle mevsimsebze ve meyveleri, içerisindekiyüksek orandakivitamin ve antioksidanlardandolayı bol boltüketmeliyiz. Düzenliegzersiz, yeterli uyku vestresi yönetmek bağışıklıksistemini güçlendirir.Sağlıklı bir yaşamtarzı, enfeksiyonlarakarşı direncinizi artırır.Hastalık sonrası öksürükuzun süre devamedebiliyor. Sıvı tüketimive pastil kullanımı ileöksürük semptomlarınıbaskılayabiliriz.
TAZE MEYVE TÜKETİN
Kırıkkale İl SağlıkMüdürü Dr. Murat Ağırtaş:Çocuklarda görülen viralenfeksiyonlar, çok hızlışekilde zatürreye dönüşebiliyor.Bu nedenle hastanelerinyataklı servislerindebir yoğunlukvar. Başvuruların yüzde80'i influenza kaynaklı.Bağışıklığın güçlendirilmesiönem taşıyor. Tazemeyve ve sebze tüketilmesini,uyku düzenine dikkatedilmesini öneriyorum.
ADAÇAYI, IHLAMUR VE ZENCEFİL
Fitoterapist Dr. Muammer Yıldız: Grip salgınına karşı doğal korunma yöntemleri, vücudu güçlendirmek ve bağışıklık sistemini desteklemek açısından oldukça önemli. Hastalık ciddi bir boyuta ulaşmadığı durumda evde doğal yöntemlerle tedavi vücut direnci ve bağışıklık için büyük önem arz ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve besleyici bir yeme alışkanlığı gerekiyor. Sebze, meyve, kuruyemişler, balık gibi besinlerin düzenli olarak tüketilmesi, vücudun direncini artırıyor. Aynı zamanda adaçayı, ıhlamur, zencefil gibi bitki çaylarının düzenli olarak içilmesi, antioksidanlar ve vitaminlerle vücudu destekliyor ve aynı zamanda üst solunum yolu enfeksiyonlarında boğaz bölgesinde rahatlama yapıyor.
'MESAFEMİZİ KORUYALIM'
KayseriŞehir HastanesiEnfeksiyonHastalıkları KlinikMikrobiyolojiUzmanı Dr. Öğr.Üyesi Ayşin KılınçToker: Bağışıklıksistemimiz farklı kimyasaletkenler, çevreselfaktörler, hava kirliliğigibi nedenlerle busene daha düşük görülüyor.Bu nedenle degerçekten sağlıklı kişilerdedahi uzun sürenve ağrılı semptomlargörüyoruz. Özelliklebu dönemde geçtiğimizpandemi dönemindenbağımsız bir şekilde,normal dönemdegördüğümüz mevsimselinfluenza, rinovirüs yada RSV dediğimiz diğersolunum yolu enfeksiyonuetkenleri ve virüslerzaten ön planda.Bunlardankorunmak içinek alınabilecektedbirler mevcut.Özelliklesoğuk havalardabile olsa,bulunduğumuzortamları havalandırmamız,mümkün olduğuncagüneş maruziyetimiziartırmamız,kalabalık ortamlarda,gerekirse maske,maske kullanamıyorsakbile hasta olan kişilerlemesafemizi korumamızgüzel çözümler olabilir.Kalorisi yüksek gıdalaryerine meyve-sebzetüketimi, özellikle sütve süt ürünleri tüketimi,C vitamini içerikli destek,takviyeler de olabilirama bunları limon,mandalina, portakal gibimeyvelerden almak daönemli.
MUTLAKA MASKE TAKIN
Diyarbakır GaziYaşargil Eğitim veAraştırma HastanesiAcil Tıp Uzmanı Dr.Yenal Karakoç: Topluortamlarda temaslarınazaltılması, ev, okul,işyerlerinin düzenlihavalandırılmasını, özelliklesu ve sıvı tüketimininartırılmasını öneriyoruz.65 yaş üstü ve kronik hastalığıolanlar daha dikkatliolmalı. Toplu haldebulunulan kapalı ortamlardamaske takılmalı.