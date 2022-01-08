Uzmanlar, Sabah’ın Temel İslam Ansiklopedisi’ni anlatıyor: İslami konular bilimsel boyutlarıyla ele alınıyor

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Demircan, SABAH'ın okurlarıyla buluşturduğu Temel İslam Ansiklopedisi'nin önemine vurgu yaptı. Temel İslam Ansiklopedisi'nin, İslam dünyasında yerli bir ansiklopedi çalışmasını tamamlayan en önemli kurum olarak değerlendirilebilecek olan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından hayata geçirilen proje olduğunu söyledi. TDV İslam Ansiklopedisi'nin 44 cilt olarak yayınlandığını, daha sonra ek iki ciltle eksik maddelerin ikmal edildiğini söyleyen Demircan, "Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, halen dünyanın her tarafındaki araştırmacılara web üzerinden ücretsiz erişim imkânı vermektedir. Bu ansiklopedi tamamlandıktan sonra geliştirilen projelerden biri Temel İslam Ansiklopedisi olmuştur. Temel İslam Ansiklopedisi'nin yayın hedeflerine uygun bir etkiye sahip olmasını, soru soran, araştıran, bilgiye önem veren ve bilmenin değerine vakıf insanlarımızın sayısının artmasına katkı sunmasını diliyorum" dedi.
HER KESİME HİTAP EDİYOR
Birçok farklı konunun bu dev eserde yer aldığını belirten Demircan "Temel İslam Ansiklopedisi öncelikle dini ilimler alanında uzman olmayan kişilere sahih bilgi sunmak amacıyla hazırlanmıştır. İslam düşüncesi, Kelam ve mezhepler tarihi, Fıkıh, Hadis, Tefsir, Tasavvuf, Siyer ve Dinler tarihi alanlarında 1426 madde başlığıyla hazırlanmıştır. 4400 sayfalık sekiz cilt halinde yayınlanan bu ansiklopedide yer alan maddeler çizimlerle ve görsellerle desteklenmiş ve okuyucunun ilgisini çekebilecek bir hale getirilmiştir. Bu haliyle toplumun her kesiminden okuyucuya hitap edebilecek bir özelliğe sahiptir. Öte yandan dini hizmetlerin yürütülmesinde yararlanılabilecek bir eser olmasına da dikkat edilmiştir. Hem başvuru kaynağı hem de popüler konularda temel bilgilere ulaşılabilecek bir özelliğe sahiptir" diye konuştu.
"ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF"
"BU ansiklopedide yer alan konular alanın uzmanları tarafından kaleme alınan maddeler esas alınarak genel okuyucuya hitap edecek şekilde sunulmaktadır. Dolayısıyla bilimsel boyutu ihmal edilmemiştir. Ansiklopedinin hazırlanmasında farklı ülkelerde yaşayan ve azınlık durumundaki Müslümanların beklentileri de dikkate alınmış, çalışmanın farklı dillere çevrilmesi de hedeflenmiştir."