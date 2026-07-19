Uzmanlar sonsuz kaydırmaya karşı uyarıyor: Bildirimleri kapatın, ekranı sınırlayın

Ebeveynlerin en büyük şikâyetlerinden biri haline gelen çocukların telefon ve tabletlerde saatlerce vakit geçirmesi konusunda uzmanlar, ani yasakların çözüm olmadığını vurguluyor.

ÖZELLİKLE YAPIYORLAR

Çocuk gelişimi ve dijital dav

ranış uzmanlarına göre, sosyal medya uygulamalarındaki "sonsuz kaydırma" özelliği çocukların dikkatini daha uzun süre ekranda tutacak şekilde tasarlanıyor.

YASAKLAMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Bu nedenle telefonu tamamen yasaklamak yerine alışkanlıkları kademeli olarak değiştirmek daha etkili sonuç veriyor. Uzmanlar, ilk olarak ekran süresini küçük adımlarla azaltmayı ve cihazların kullanılmadığı zamanlarda ortak bir alanda bırakılmasını öneriyor.

BİRLİKTE BELİRLEYİN

Kuralların çocuklarla birlikte belirlenmesi, alınan kararların benimsenmesini kolaylaştırırken, ebeveynlerin de kendi ekran kullanımına dikkat ederek örnek olması gerektiği belirtiliyor.

İÇERİKLERİYLE İLGİLENİN

Çocukların izlediği içeriklerle ilgilenmek, onlarla dijital dünyanın nasıl çalıştığını konuşmak ve ekran dışında alternatif etkinlikler sunmak da tavsiyeler arasında yer alıyor.

PANİK YAPMAYIN TUTARLI DAVRANIN

UZMANLAR ayrıca ebeveynlerin paniğe kapılmaması gerektiğini, çocukların dijital alışkanlıklarının zamanla değişebileceğini ve sabırlı, tutarlı yaklaşımın uzun vadede daha başarılı sonuçlar verdiğini ifade ediyor.