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Giriş Tarihi: 2.08.2026 21:40

Üzüm yüklü tır devrildi, tonlarca üzüm yola saçıldı

Edirne’nin Havsa ilçesinde üzüm yüklü tırın devrilmesi sonucu tonlarca üzüm kara yoluna saçılırken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İHA
Üzüm yüklü tır devrildi, tonlarca üzüm yola saçıldı
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Kaza, Uzunköprü-Havsa kara yolundaki Çukurköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O. yönetimindeki 07 BLS 434 plakalı üzüm yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, devrilen tırdaki tonlarca üzüm yola saçıldı.

Üzüm yüklü tır devrildi, tonlarca üzüm yola saçıldı


Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından devrilen tır kaldırıldı. Yolun temizlenmesiyle birlikte ulaşım yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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