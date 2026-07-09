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Giriş Tarihi: 9.07.2026

Uzun nefes almak stresi önlüyor

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Uzun nefes almak stresi önlüyor
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Yeni bilimsel araştırmalar, Hindistan ve Çin kökenli binlerce yıllık nefes pratikleri modern bilimde de stres yönetimine dikkat çekiyor. ABD'nin Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar pek çok kişinin farkında olmadan çok hızlı nefes aldığını, günde sadece birkaç dakikalık kontrollü nefes egzersizlerinin sinir sistemini yatıştırabileceğini belirtiyor. Uzmanlar ayrıca, nefes vermeyi uzun tutmayı amaçlayan fiziksel iç çekiş, 4 saniye nefes alıp 7 saniye tutarak 8 saniyede verilen 4-7-8 tekniği ve uyumlu nefes gibi yöntemlerin kaygıyı azaltmada ve stresi yönetmede oldukça etkili olduğunu vurguluyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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