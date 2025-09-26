Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları İZBB Başkanı Tugay’a seslendi: “Bahaneyi bırak 15 yıldır yapılmayan konutlarımızı yap”

Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platform sözcüsü Eray Uslu yazılı açıklama yaparak İZBB Başkanı Cemil Tugay'a seslendi. Tugay'ın belediye başkanı seçilmeden önce İzmir'in kronikleşmiş sorunlarını bilerek aday olduğunu hatırlatan Uslu: "Siz şikayet etme değil çözüm makamısınız. İzmir'in problemlerini bilip bu göreve talip oldunuz. Başkalarını şikâyet etmeyi bırakıp, bahane üretmeden bu mağduriyeti bir an önce çözüme kavuşturmalısınız." dedi.

Açıklamasında Başkan Tugay'a siyasi çatışmalardan uzak dur çağrısı da yapan Uslu: "Kentsel dönüşüm mağdurları olarak sizi siyasi kaygıları bir kenara bırakıp, Uzundere'de kentsel dönüşüm mağdurlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye davet ediyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2010 yılında startını verdiği Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi aradan 15 yıl geçmiş olmasına rağmen bir türlü hayata geçirilemedi.

TUGAY KAYITSIZ KALDI

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay da soruna kayıtsız kaldı. Yaşananlara isyan eden mağdurlar yaklaşık 2 yıldır İzBB Başkanlığı görevini yürüten Cemil Tugay'a yüklendi. Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platformu adına açıklama yapan platform sözcüsü Eray Uslu, İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden bu yana kendilerine randevu vermediğini söyledi.

BİZLERE SAHİP ÇIKMADI

Tugay'ı, 'Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurlarına sahip çıkmamakla' suçlayan Uslu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İZBB Başkanı Cemil Tugay geçtiğimiz günlerde görülmesine başlanan kooperatif usulsüzlüğü davası ile ilgili yazılı ve görsel basın yayın organlarına bir takım açıklamalarda bulundu. Sayın Başkanın bu açıklamaları kendisinden çözüm bekleyen Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurlarını derinden üzdü. Üzülerek söylemek istiyorum ki bu açıklamalarda mağduriyetimizin giderilmesine yönelik olumlu, elle tutulur hiçbir irade göremedik." diye konuştu.

İZBB'YE GÜVENDİK EVLERİMİZİN TAPULARIMIZI VERDİK AMA…

Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları olarak 15 yıl önce depreme dayanıklı, sağlıklı konutlara bir an önce kavuşmak hayali ile evlerinin tapularını İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ettiklerini hatırlatan Uslu: "Ancak ne yıkılan evlerimizin yerine yeni konutlar verildi ne de vaatler yerine getirildi. "Türkiye'nin örnek projesi" denilen bu süreç, 2 CHP Genel Başkanı ve 3 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı eskitmiş olmasına rağmen tam bir fiyaskoyla sonuçlandı." diye konuştu.

SİYASİ İLGİSİZLİK VE ÇİFTE STANDART

1,5 yıldır İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüşme taleplerinin sürekli geri çevrildiğini hatırlatan Uslu: "Cemil Tugay'ın yapmış olduğu basın açıklamasında, biz Uzundereliler olarak yine üzülerek söylemek istiyorum ki olumlu elle tutulur hiçbir irade göremedik. Konuşmasında Yaşanan tutuklamalardan ve siyasi çatışmalardan dolayı kendisini ve bürokratlarını suçsuz ilan edip hiçbir sorumluluk almadan bu işler benden önce demesinden öteye gitmedi. Ortaya koymuş olduğu irade sadece üzerine atılan suçlamaların kendi tarafından yapılmadığını, kendini aklamakla birlikte Uzundere'ye sahip çıkmadığını görüyoruz. Bizler Uzundere kentsel dönüşüm hak sahipleri olarak isterdik ki; bugün basın karşısına çıkıp Türkiye'nin gündemine oturan bu problemin müjdeli haberle birlikte tarih verilerek bu işi sonuca kavuşturup CHP'nin çizilen imajını düzeltmesiydi. Ama yine büyük bir fiyasko ve zaman kazanma olduğunu gördük. Maalesef ki 15 yıldır duymuş olduğumuz sözleri Cemil Bey 1.5 yıldır tekrarlayıp 'kentsel dönüşümü yapacağız. Mağduriyetleri gidereceğiz' diyor ama net bir tarih vermeden bu işi çözmek için ortaya iradesini koymuyor." diye konuştu.

NE ZAMAN İHALE ETTİNİZ?

İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın yaptığı açıklamalarda 'Uzundere'yi ihale ettik yapımına başlanacak' dediğini hatırlatan Eray Uslu: " Bizde diyoruz ki; sayın başkan ne zaman ihale ettiniz? Ne zaman inşaatlara başlanacak? Sayın başkan açıklamasında eleştirilerin yersiz ve de haksız olduğunu söylemiş. 15 yıldır evlerinin yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne umudunu bağlamış mağdurlar olarak hakkımızı aramak ve sizin yapmadığınız evlerimizi istememiz kadar doğal ne olabilir ki? Belediye başkanı olarak bu eleştirilere ve söylemlere açık olmalısınız. Şikayet eden biz vatandaşlar olacağız siz belediye başkanı olarak bu eleştirileri dinleyip çözüm mekanizması olup vatandaşın derdiyle dertlenmelisiniz." diye konuştu.

KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK

Açıklamasına, "Artık yeter. Korkunun ecele faydası yok." diyerek devam eden Uslu: "Sizler İzmir'in problemlerini bilip bu göreve talip oldunuz. Başkalarını şikâyet etmeyi bırakıp, bahane üretmeden bu mağduriyeti bir an önce çözüme kavuşturmalısınız." diye konuştu.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ZEYBEK'E…

Cemil Tugay'a; "Belediye başkanı olarak sizi siyasi çatışmalardan uzak kalıp, siyasi kaygıları bir kenara bırakarak, Uzundere hak sahipleri mağdurlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye davet ediyoruz." diyen Uslu, "Bir çağrımız da CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'e… Sayın Zeybek, sizinle genel merkezde görüştüğümüzde, 'Ben bu işi Uzundere'ye gelip toplantı yapıp Cemil Başkan ile çözeceğim' demenizin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen ne telefonlarımıza cevap verdiniz ne de bizimle ilgilendiniz. Çok hassas bir konu olduğunu söylediniz. Neden CHP'nin gündemine oturan bu problemi çözmek istemediniz? İzmir'in çöp sorunu hassasiyeti karşısında CHP'nin eline yüzüne bulaştırdığı Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi içinde sizleri hassas olmaya, bu problemi yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak siyaset yapmadan, vatandaşın yanında olmaya davet ediyoruz." İfadelerini kullandı.