Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurlarından İZBB Başkanı Cemil Tugay’a çağrı: “Kentsel dönüşüm mağdurlarına yapılan kira yardımı günün koşullarına göre güncellensin”

Mağdur vatandaşlar adına açıklama yapan Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platform Sözcüsü Eray Uslu, İZBB tarafından her ay vatandaşlara ödenen 12 bin liralık kira yardımına tepki gösterdi. 12 bin liralık kira desteğinin kentteki kira ortalamalarıyla bağdaşmadığını belirten Uslu: "Sayın Cemil Tugay'a ve Belediye yönetimine soruyoruz: Verilen 12 bin TL kira destek bedelleriyle bugün İzmir'de hangi semtte, nasıl bir konutta yaşam mümkündür?" ifadelerini kullandı. Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurlarına yapılan kira yardımının günün koşullarına göre yeniden güncellenmesini isteyen Uslu: "Bu rakamlarla İzmir'de bir ev kiralamak neredeyse imkansız." Diye konuştu.

Yazılı açıklama yapan Platform sözcüsü Eray Uslu, İZBB tarafından belirlenen kira yardım bedellerinin bölgedeki ekonomik koşullarla ve İzmir'in güncel kira ortalamalarıyla bağdaşmadığını söyledi. Kentsel dönüşüm sürecinin, sosyal adalet, şehir planlaması ve halk yararıyla birlikte yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu ifade eden Uslu: "Ancak bugün gelinen noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 yıldır Uzundere'de yaşayan vatandaşların mağduriyetini görmezden geliyor. Dönüşüm süreci halkın sırtına ekonomik yük olarak yansıtılıyor" diye konuştu.

BU RAKAMLARA EV KİRALAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

Uzundere halkının, belediyenin belirlediği düşük kira bedelleriyle yaşam mücadelesini sürdürmesinin mümkün olmadığını belirten Uslu: "İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm vaadi ile evlerini yıktığı Uzumdere Kentsel Dönüşüm Mağdurlarının hiçbiri İZBB'nin yaptığı 12 bin liralık kira yardımı ile yeni bir ev tutamıyorsa bu, açık bir sosyal adaletsizliktir. Sayın Cemil Tugay'a ve Belediye yönetimine soruyoruz: Verilen 12 bin liralık kira destek bedelleriyle bugün İzmir'de hangi semtte, nasıl bir konutta yaşam mümkündür? Halkın haklı tepkisi neden görmezden gelinmektedir? Kentsel dönüşümün adı mı kaldı, yoksa "ekonomik dönüşüm" mü uygulanıyor? Adalet, sadece sözle değil, kararla ve icraatla olur! Bizler, Uzundere halkının sesiyiz ve bu ses susturulamayacaktır." Diye konuştu.

HALK DESTEĞİ OLMADAN OLMAZ

İZBB'nin Uzundere'de hayata geçirmeyi vadettiği kentsel dönüşümün, halkının rızası ve refahı olmadan başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını belirten Uslu: "Bu mesele siyasi bir tartışma değil, doğrudan halkın yaşam mücadelesidir. Bu nedenle belediyeyi ve meclis üyelerini derhal bu yanlış karardan dönmeye, kira bedellerini piyasa koşullarına uygun şekilde belirlemeye davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki; Sosyal belediyecilik, halkın yükünü hafifletmekle olur, artırmakla değil." Diye konuştu.

BU YANLIŞ DERHAL DÜZELTİLMELİ

Açıklamasının devamında, "Bu çağrımız bir talep değil, haklı bir uyarıdır." Diye devam eden Uslu: "Unutulmasın ki; adalet, kağıt üzerindeki rakamlarla değil, vatandaşın hayatındaki karşılığıyla ölçülür. Bu yanlış derhal düzeltilmeli, halkın sesi duyulmalıdır. Belediye yönetimine çağrımız açıktır: Gelin, bu meseleyi halkın lehine çözelim. Uzundere sakinlerinin sesine kulak verelim ve kentsel dönüşümü gerçekten "insan merkezli" bir hale getirelim. Adil, şeffaf ve dayanışmacı bir dönüşüm mümkündür. Yeter ki niyet ve irade ortaya konulsun. Uzundere halkı, hakkını alıncaya kadar mücadelesine kararlılıkla devam edecektir." Diye konuştu.