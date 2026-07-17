Uzundere kentsel dönüşüm mağdurlarından İZBB Başkanı Tugay’a tepki

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yazılı bir açıklama yaparak Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yaşanan gecikmeler nedeniyle hak sahiplerinin büyükşehir belediyesi eli ile yıllarca mağdur edildiğini öne sürdü.

HEM MADDİ HEM DE MANEVİ YÖNDEN CİDDİ KAYBA UĞRATILDIK

Hak sahiplerinin, teslim edilmesi gereken konutlara zamanında kavuşamadığını belirten Uslu, yaşanan gecikmeler nedeniyle vatandaşların hem ekonomik hem de manevi açıdan büyük kayıplar yaşadığını öne sürdü. Gecikmeler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne karşı tazminat talebiyle hukuki süreç başlattıklarını hatırlatan Uslu, yargılama kapsamında hazırlanan bilirkişi raporlarının da uğranılan zararları tek tek ortaya koyduğunu ifade etti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Uslu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yıllardır devam eden kentsel dönüşüm sürecinde hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyetleri bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Uzundere'de hak sahipleri olarak yıllardır büyük maddi ve manevi kayıplar yaşamaktayız. Teslim edilmesi gereken konutlar zamanında teslim edilmiş olsaydı, bugün ekonomik olarak bu kadar zor durumda kalmayacaktık."

HAK KAYIPLARI BİLİRKİŞİ RAPORLARI İLE BELGELENDİ

Yaşanan gecikmelerin, siyasi çekişmelerin rövanşlar nedeniyle hak sahiplerini elde edecekleri haklardan mahrum bıraktığını öne süren Uslu sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıllardır yaşadığımız maddi kayıplar nedeniyle hak sahipleri olarak daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne karşı tazminat talebiyle hukuki süreci başlatmıştık. Yargılama sürecinde hazırlanan bilirkişi raporları da hak sahiplerinin uğradığı zararı ortaya koymuş ve bu zarar mahkemeye sunulmuştur. Temennimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu haklı taleplere itiraz etmek yerine, yıllardır mağdur edilen vatandaşların mağduriyetini giderecek bir yaklaşım sergilemesidir. Çünkü yaşanan gecikmeler nedeniyle vatandaşlar hem evlerine geç kavuşacak hem de belediyeye olan borç yükleri artmış olacaktır." Dedi.

YILDIR'IN AÇIKLAMALARI BİZLERİ ZİYADESİYLE ÜZMÜŞTÜR

Hak sahiplerinin bu şartlarda ekonomik olarak daha da zor duruma düşürüldüğünü hatırlatan Eray Uslu: "İZBB Meclis Toplantısını üzülerek izledik. Dilek ve temenniler bölümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. Başkan Vekili Levent Yıldır'a Uzundere hak sahiplerinin bilirkişi raporları doğrultusunda hak sahiplerinin mağduriyeti için tazminat ödenmesi gerekçeleri mahkemeye sunulmuştur, bu konuyla alakalı açıklamanız var mı? diye sorulduğunda; Yıldır, yıllardır mağdur edilen Uzundere kentsel dönüşüm mağdurlarının yanında olması gereken bir açıklama yapmak yerine bizleri tekrar yalnız bırakan açıklamalarda bulunmuştur. Bu da bizleri fazlasıyla üzmüştür." Dedi.

İNŞAATLAR DURDU SÜREÇ UZADI MADDİ KAYIPLAR ARTTI

Devam eden inşaatların, herhangi bir tatmin edici açıklama yapılmaksızın yaklaşık 1 yıl boyunca durdurulmasının hem sürecin uzamasına hem de ciddi maliyet artışlarına neden olduğunu hatırlatan Uslu: "Bu gecikmenin oluşturduğu ekonomik yük, ne yazık ki hak sahiplerinin ve kooperatif üyelerinin omuzlarına yüklenmiştir. Geçen süre içerisinde oluşan ilave maliyetler ve belediyeye olan borçlanmamız her geçen gün artarak devam etmektedir ve yine dar gelirli vatandaşlardan talep edilmektedir. Siyasi çekişmeler ve beceriksizlik yüzünden yapılamayan, geç kalan inşaatların artan maliyetlerini neden hak sahibi vatandaşlara ödetiyorsunuz" İfadelerini kullandı.

İNŞAATLARI NEDEN DURDURDUNUZ?

Açıklamasında, Cemil Tugay'a 'göreve gelir gelmez yürüyen inşaatları neden durdurdunuz?' Diye soran Uslu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ardından davet usulü ihaleler ile inşaat alanları müteahhitlere verilmiştir. Müteahhide ödenecek tutarlar ise, öncesinde feshedilen ardından feshedilmediği söylenen aynı sözleşmeler aynı kooperatiflerle tekrar imzalanarak, kooperatiflerden talep edilmiştir. Hal böyleyken inşaatlar neden 1 yıldan fazla bir süre durdurulmuştur? İnşaatlar durdurulduğu için kamu zararı oluşmuş mudur? Kooperatif üyeleri ve hak sahipleri inşaatlar durdurulduğu için ne kadar zarara uğramıştır? Aynı sözleşmeler imzalanarak devam edildiğine göre neden inşaatlar durdurularak hak sahipleri mağdur edilmişlerdir? Neden Cemil Tugay dönemindeki iki genel müdür şu anda bu ihalelere fesat karıştırdığı iddiasıyla cezaevindedir? Bu davet usulü ihalelerin yapılması talimatını kim vermiştir? Kamuoyuna Neden hala evlerin teslimi için net bir gün verilememektedir?" ifadelerini kullandı.

ANAHTARLAR TESLİM EDİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Açıklamasının son bölümünde İZBB Başkanı Cemil Tugay'a oluşan kamu zararının sorumluluğunun kimde olduğunu soran Uslu: "Oluşan kamu zararının hesabını kim verecektir? Bizler, Uzundere hak sahipleri olarak son anahtar teslim edilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Aynı zamanda uğradığımız tüm maddi kayıpların telafisi için hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz." Dedi.