Uzungöl’de ilk kış festivali coşkusu! 6 bin 161 kişiyle horon rekoru denemesi

Buz tutan Uzungöl manzarası eşliğinde doğanın tadını çıkaran katılımcılar, festival kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. Yöresel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, vatandaşlar kemençe eşliğinde horon oynayarak Karadeniz kültürünü yaşattı. Karla kaplı doğada gerçekleşen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Yöresel yemeklerin de ikram edildiği festivalde, 6 bin 161 kişinin katılımıyla horon halkası oluşturularak rekor denemesi yapıldı. Etkinliğe Trabzon başta olmak üzere Rize, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi birçok ilden katılım sağlandı.

Uzungöl Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı Mustafa Akyüz, festivale yoğun katılım sağlandığını belirterek, organizasyonun bölge turizmine önemli katkı sunduğunu ifade etti. Akyüz, "Yoğun katılımın olduğu festivalimiz, Uzungöl'ün kış turizmine büyük canlılık kazandırdı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen misafirlerimizle birlikte bölgemiz hareketli günler yaşıyor" dedi.

Kış Festivali'nin her yıl geleneksel olarak düzenlenmesinin hedeflendiğini vurgulayan Akyüz, festivalin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde başta Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.