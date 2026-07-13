Uzungöl’e düşen turistin cansız bedeni bulundu! “Atlama diye bağırdım”

"ATLAMA DİYE BAĞIRDIM"

Olay anında bölgede bulunduğu belirten Sümeyye Bulut, "Çantasının düştüğünü fark edince atlamaya yeltendi. Ben de onu uzaktan 'atlama' diye bağırdım çünkü gölün derin olduğunu biliyorum. Bir süre suda ilerledik, ilerledikten sonra çantasına ulaştı ama bulunduğu yerden geri çıkmakta zorlandı. Daha sonra dayısı onu kurtarmak için göle atladı.