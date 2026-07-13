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Giriş Tarihi: 13.07.2026 21:00 Son Güncelleme: 13.07.2026 21:18

Uzungöl’e düşen turistin cansız bedeni bulundu! “Atlama diye bağırdım”

Trabzon Uzungöl’de meydana gelen olayda bölgede gezinti yapan bir turist çantasını göle düşürdü. Çantasını almak isterken göle düşen 23 yaşındaki Omar Mohammad Omar Alhendi gözden kaybolurken, yapılan çalışmalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişinin daha boğulma tehlikesi geçirdiği olayın tanığı, “Atlama diye bağırdım” diyerek yaşananları anlattı.

DHA Yaşam
Uzungöl’e düşen turistin cansız bedeni bulundu! Atlama diye bağırdım
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Olay, öğleden sonra, Uzungöl çevresinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede gezinti yapan Arap turistin çantası göle düştü. Çantasını almak için suya yönelen turist, dengesini kaybedip göle düştü.

Durumu fark eden 2 arkadaşı, turisti kurtarmak için suya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, çevredekilerin yardımı ve olay yerine sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarıldı.

"CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI"

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Uzungöl'e düşen çantasını almak isterken kendisi de suya düşüp, kaybolan Arap turist Omar Mohammad Omar Alhendi'nin (23) cansız bedenine ulaşıldı.

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Ekiplerin başlattığı aramada çalışması sonucu Alhendi'nin cesedi, kıyıdan 30 metre açıkta ve 8 metre derinlikte bulundu. Ekiplerce karaya çıkarlan Alhendi'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelmenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"ATLAMA DİYE BAĞIRDIM"

Olay anında bölgede bulunduğu belirten Sümeyye Bulut, "Çantasının düştüğünü fark edince atlamaya yeltendi. Ben de onu uzaktan 'atlama' diye bağırdım çünkü gölün derin olduğunu biliyorum. Bir süre suda ilerledik, ilerledikten sonra çantasına ulaştı ama bulunduğu yerden geri çıkmakta zorlandı. Daha sonra dayısı onu kurtarmak için göle atladı.

Onu kurtarmaya çalışırken boğulma tehlikesini geçirdiğini gören başka bir vatandaş da göle girdi. Bir süre birlikte debelendiler ama o da başarılı olamayınca vatandaş sadece dayıyı kurtarabildi" diyerek yaşananları anlattı.

#TRABZON

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Uzungöl’e düşen turistin cansız bedeni bulundu! “Atlama diye bağırdım”
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