Uzunkum’da dev proje için geri sayım: Temel 10 Eylül’de atılıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı meclis toplantılarının ilk oturumu, Başkan Ahmet Metin Genç'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda kentte sürdürülen ve planlanan önemli yatırımlara ilişkin meclis üyelerine bilgi veren Genç, özellikle raylı sistem ve Uzunkum Yaşam Alanı projelerine dikkat çekti.

RAYLI SİSTEMDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Trabzon'un yaklaşık 30 yıllık hayali olan raylı sistem projesinde temel atma töreninin 1 Eylül'de gerçekleştirildiğini hatırlatan Genç, çalışmaların kısa sürede hız kazandığını söyledi. Projenin ihalesini güçlü firmalardan oluşan bir konsorsiyumun aldığını belirten Genç, konsorsiyumdaki her iki firmanın da Trabzon menşeli olmasının kendileri açısından ayrıca önem taşıdığını ifade etti. Firmaların şantiyelerini kısa sürede kurduğunu ve dört farklı noktada eş zamanlı çalışmalara başladığını belirten Genç, projenin yapım süresinin dört yıl olduğunu kaydetti. Genç, raylı sistemin Trabzon'un ulaşımında yeni bir dönem başlatacağını belirterek, projenin aynı zamanda kentin şehircilik standartlarını da üst seviyeye taşıyacağını söyledi.

UZUNKUM'DA 400 DÖNÜMLÜK YAŞAM ALANI

Trabzon'un önemli projelerinden Uzunkum Yaşam Alanı'nda da temel atma aşamasına gelindiğini açıklayan Genç, törenin 10 Eylül Perşembe günü saat 12.00'de gerçekleştirileceğini bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenecek törene tüm Trabzonluları davet eden Genç, saha tesliminin 3 Mart'ta yapıldığını ve ihale sonrasında çalışmaların başladığını söyledi. Projede yer alan dereler nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) ile gerekli koordinasyonun sağlandığını belirten Genç, yaklaşık 400 dönümlük alanda büyük bir yaşam alanı oluşturulacağını ifade etti. Başkan Genç, projenin 461 gün içerisinde tamamlanarak Trabzonluların hizmetine sunulmasının hedeflendiğini açıkladı.

Uzunkum Yaşam Alanı projesinde yürüyüş ve bisiklet yolları, peyzaj alanları, otoparklar, restoran ve kafeteryalar, alışveriş noktaları ile yelken kulübünün yer alması planlanıyor. Çocuklar için oyun ve eğlence alanlarının oluşturulacağı projede, yetişkinlere yönelik sakin ve dinlendirici yaşam alanları da bulunacak. Gençler için ise çeşitli spor alanları ve adrenalin seviyesi yüksek aktivitelerin yapılabileceği bölümler oluşturulacak. Trabzon'un ulaşım ve sosyal yaşam altyapısında önemli değişiklik yaratması beklenen iki büyük projeyle birlikte kentte yatırımların hız kazanması hedefleniyor.