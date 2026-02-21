Vaatlerini en yüksek oranda hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç oldu

Seçim öncesi vaatler ile icraatları karşılaştıran yapay zekâ destekli analiz raporuna göre; Türkiye'de vaatlerini en yüksek oranda gerçekleştiren büyükşehir belediye başkanı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç oldu.

Türkiye genelinde belediye başkanlarının seçim öncesi verdikleri sözler ile görev sürecindeki icraatlarını karşılaştıran yapay zekâ destekli analiz raporu yayımlandı. Yeni nesil protokol ve veri analiz sistemi tarafından hazırlanan raporda, vaatlerini gerçekleştirme oranı en yüksek belediye başkanının Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olduğu açıklandı.

YATIRIMLAR VAATLERLE BİREBİR ÖRTÜŞÜYOR

Raporda; ulaşım, altyapı, çevre, sosyal belediyecilik, tarım, teknoloji ve şehircilik başlıkları altında verilen seçim vaatleri detaylı biçimde incelendi. Kayseri özelinde yapılan değerlendirmede, projelerin büyük bölümünün tamamlandığı, devam eden yatırımların ise vaatlerle birebir örtüştüğü tespit edildi. Analiz sonuçlarına göre; Başkan Büyükkılıç'ın yönetim anlayışında 'vaat-planlama-uygulama' sürecinin güçlü bir uyum içinde yürütüldüğü vurgulandı. Özellikle ulaşım yatırımları, raylı sistem projeleri, çevreci uygulamalar, sosyal destek programları ve dijital belediyecilik alanındaki çalışmalar raporda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Hazırlanan raporda ayrıca, kamuoyunun belediye hizmetlerine ilişkin bilgiye erişimini kolaylaştıran dijital sistemlerin şeffaflık açısından önemli rol oynadığı belirtildi.

Başkan Memduh Büyükkılıç'ın Türkiye genelinde belediye başkanları arasında vaatlerini en yüksek oranda gerçekleştiren isim olarak öne çıkması, Kayseri'nin istikrarlı kalkınma sürecinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.