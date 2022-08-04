Haberler Yaşam Haberleri Vaduz Konyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Vaduz Konyaspor maçı canlı yayın şifresiz mi yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 4.8.2022 14:43

Vaduz Konyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Vaduz Konyaspor maçı canlı yayın şifresiz mi yayınlanacak?

Vaduz Konyaspor maçı hangi kanalda sorusu futbolseverler tarafından soruluyor. Bu akşam Fenerbahçe, Başakşehir ve Konyaspor Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil edecek. Geçen sene beklentinin bir hayli üzerinde performans gösteren Konyaspor, başarısını devam ettirmek istiyor. Futbolseverler de Vaduz Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi sorusunu yöneltiyor. Peki, Vaduz Konyaspor maçı hangi kanalda, canlı mı? Vaduz Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

Vaduz Konyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Vaduz Konyaspor maçı canlı yayın şifresiz mi yayınlanacak?

Konferans Ligi temsilcilerinden Konyaspor, bu akşam Vaduz ile karşılaşacak. 2. Turda BATE Borisov'u toplamda 5-0'lık net bir skorla eleyen Konyaspor, Vaduz'u geçtiği takdirde play-off'a kalacak. Vatandaşlar da Vaduz Konyaspor maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, Vaduz Konyaspor maçı hangi kanalda, canlı ve şifresiz yayınlanacak mı? Vaduz Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

VADUZ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Vaduz Konyaspor maçı bu akşam (4 Ağustos 2022 Perşembe) saat 21.00'de oynanacak.

VADUZ KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Vaduz Konyaspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner, Hadziahmetovic, Endri Çekiçi, Uğurcan Yazğılı, Michalak, Amilton, Cikalleshi

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Vaduz Konyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Vaduz Konyaspor maçı canlı yayın şifresiz mi yayınlanacak?
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