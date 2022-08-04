Vaduz Konyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Vaduz Konyaspor maçı canlı yayın şifresiz mi yayınlanacak?

Konferans Ligi temsilcilerinden Konyaspor, bu akşam Vaduz ile karşılaşacak. 2. Turda BATE Borisov'u toplamda 5-0'lık net bir skorla eleyen Konyaspor, Vaduz'u geçtiği takdirde play-off'a kalacak. Vatandaşlar da Vaduz Konyaspor maçı hangi kanalda sorusunu yöneltiyor. Peki, Vaduz Konyaspor maçı hangi kanalda, canlı ve şifresiz yayınlanacak mı? Vaduz Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!
VADUZ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Vaduz Konyaspor maçı bu akşam (4 Ağustos 2022 Perşembe) saat 21.00'de oynanacak.