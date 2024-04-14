Vahşetin baş şüphelisi yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 9 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın baş şüphelisi Behçet Taş, on ay sonra yakalandı. Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi'nde 10 ay önce "Alyamaç" ve "Taş" aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgada, Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 151 sayfalık iddianamesinde de baş şüpheli olarak ifade edilen firari Behçet Taş'ın, yakalanması amacıyla JASAT tarafından yapılan çalışmalar devam ederken, firarinin Batman'da gizlendiği tespit edildi. Taş, Diyarbakır ve Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, yakalandı.