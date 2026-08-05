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Giriş Tarihi: 5.08.2026 12:00

Vahşetin böylesi görülmedi: Maraton'un ayaklarını bağlayıp feci şekilde öldürdüler!

Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi’nde “vahşetin böylesi” dedirten kan dondurucu bir olay yaşandı. Vahdet Özdemir’in sünnet ve düğün merasimlerinde kiraladığı ekmek teknesi atını kaçıran kişi yada kişiler, önce atın ayaklarını bağladı, ardından işkenceyle öldürdü. Gelibolu İlçe emniyet Müdürlüğü, her yerde o saldırganları arıyor.

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Vahşetin böylesi görülmedi: Maraton’un ayaklarını bağlayıp feci şekilde öldürdüler!
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Korkunç olay, Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Vahdet Özdemir, sünnet ve düğün merasimlerinde kiraladığı "maraton" ismindeki atını her zaman olduğu gibi önceki gün de otlaması için spor tesislerinin arka kısmındaki boş araziye bıraktı.

ÖLÜ BULDU

Sabah saatlerinde 10 yıldır besleyip büyüttüğü atını ahıra götürmek için araziye giden Özdemir, Maraton'u bağladığı yerde göremeyince etrafta aramaya başladı. İlk başta atının ipinden kurtularak kaçmış olabileceğini düşünen Özdemir, ormanlık alana geçince korkunç manzarayla karşılaştı.

DOMUZ BAĞI İLE BAĞLAYIP…

Atın 4 ayağının domuz bağıyla bağlanmış şekilde yerde hareketsiz yattığını gören Özdemir, yanına gittiğinde atının öldüğünü anladı. Ağzından köpükler çıkan ata zarar verildiğini fark eden Özdemir, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, adli tıp raporu için İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimlerinden yardım istedi.

ÖLÜM NEDENİ KORKUNÇ

Veteriner hekimi at üzerinde yaptığı inceleme sonrası elde ettiği bilgileri raporladı. Veteriner hekimi rapordaki açıklamasında atın anüs bölgesinin sert bir cisimle zorlanması sonucu anüs ve rektum duvarının yırtıldığı, bunun iç organ hasarına, şiddetli iç kanamaya, peritonite (karın zarı iltihabı) veya toksik şoka yol açarak ölümcül sonucu doğurduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Raporun ardından Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı. İlk etapta bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alınırken, polis her yerde saldırganları arıyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ÇANAKKALE

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Vahşetin böylesi görülmedi: Maraton'un ayaklarını bağlayıp feci şekilde öldürdüler!
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