Vahşetin böylesi görülmedi: Maraton’un ayaklarını bağlayıp feci şekilde öldürdüler!

DOMUZ BAĞI İLE BAĞLAYIP…

Atın 4 ayağının domuz bağıyla bağlanmış şekilde yerde hareketsiz yattığını gören Özdemir, yanına gittiğinde atının öldüğünü anladı. Ağzından köpükler çıkan ata zarar verildiğini fark eden Özdemir, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, adli tıp raporu için İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimlerinden yardım istedi.

ÖLÜM NEDENİ KORKUNÇ

Veteriner hekimi at üzerinde yaptığı inceleme sonrası elde ettiği bilgileri raporladı. Veteriner hekimi rapordaki açıklamasında atın anüs bölgesinin sert bir cisimle zorlanması sonucu anüs ve rektum duvarının yırtıldığı, bunun iç organ hasarına, şiddetli iç kanamaya, peritonite (karın zarı iltihabı) veya toksik şoka yol açarak ölümcül sonucu doğurduğu belirtildi.