Vahşice öldürülen kadının kızı, SABAH’a konuştu: Bazı delillerin karartıldığını düşünüyorum

Samsun'un Terme ilçesinde 21 Mart 2025'te evinde boğazı kesilerek öldürülen Fikriye Turgut (60) cinayetinde yargılanan Mümin U. (39) ile Şuayip U. (42) delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti. Ailenin istinafa taşıdığı dosyada yeni süreç devam ederken Fikriye Turgut'un kızı Aysel Aydemir Yılmaz ilk kez SABAH'a konuştu. Yılmaz, "Annem olay sırasında Kuran-ı Kerim okuyormuş. Evin anahtarı kapının dışında duruyordu, içeri rahatlıkla girmişler. Yanlarında kesici alet ve yakıcı madde varmış. Annemin kolundaki 4 bileziğini çalmışlar. Kendini korumaya çalışmış ama 8 bıçak darbesi almış, boğazını kesmişler. Öldükten sonra da ateşe vermişler. Vücudunun yüzde 70'i yanmış.

Eşi cuma namazından döndüğünde yangını görünce önce evin yandığını sanmış. Ateşi söndürdükten sonra odaları gezip annemi aramış. Fakat daha sonra annemin yanmamış ellerini görünce olayı anlamış" dedi. Cinayetin ardından Mümin U.'nun eşinin jandarmaya verdiği ifadelere ilişkin konuşan Yılmaz, "Mümin U.'nun eşi jandarmada 5 kez ifade verdi. Hepsinde eşinin olay günü eve üstü başı kan içinde geldiğini, elinde kesik bilezikler bulunduğunu ve 'Ben onu öldürdüm, birine söylersen seni de öldürürüm' dediğini anlattı. Ancak duruşmada 'Jandarma baskısıyla söyledim, eşim bütün gün evdeydi' dedi" şeklinde konuştu.

'GASP SANDIK'

Sanıkların beraat etmesine tepki gösteren Yılmaz, "Yağmurlu bir günde eve ayakkabıyla giriliyor ama ne ayak izi bulunuyor ne de parmak izi. Bazı delillerin karartıldığını düşünüyorum. Başta bunun bir gasp olduğunu düşündük. Ama evdeki altınlar, para ve annemin telefonu olduğu gibi duruyordu. Tek isteğimiz faillerin ortaya çıkarılması" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör