VAİZ, MÜEZZİN VE İMAM MAAŞLARI ZAMMI 2026 OCAK | Vaiz, müezzin ve imam maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 5.01.2026 10:24

Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte pek çok meslek grubuna zam geldi. Bu düzenleme, imam, vaiz ve müezzin gibi din görevlilerinin maaşlarını da doğrudan etkiledi. Peki, 2026 Ocak ayında yapılacak zamla birlikte imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte ayrıntılar;

Memur maaş zammının bugün belli olmasıyla birlikte gözler, din görevlisi maaşlarına çevrildi. Peki, 2026 Ocak ayında yapılacak zamla birlikte imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2026 Ocak vaiz, müezzin ve imam maaşları zammı ile ilgili ayrıntılar;

6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Şu ana kadar 6 aylık enflasyon rakamları belli oldu. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 olmuştu. Aralık ayı aylık enflasyon oranı yüzde 0,89 oldu.

TEMMUZ: %2,06

AĞUSTOS: %2,04

EYLÜL: %3,23

EKİM: %2,55

KASIM: %0,87

ARALIK: %0,89

VAİZ, MÜEZZİN ve İMAM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2025'te 63.916,00 TL olarak belirlenen vaiz maaşı, 2026 yılının son altı aylık enflasyon verileri doğrultusunda 75.810,77 TL'ye yükseldi.

