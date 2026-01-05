VAİZ, MÜEZZİN VE İMAM MAAŞLARI ZAMMI 2026 OCAK | Vaiz, müezzin ve imam maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Memur maaş zammının bugün belli olmasıyla birlikte gözler, din görevlisi maaşlarına çevrildi. Peki, 2026 Ocak ayında yapılacak zamla birlikte imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2026 Ocak vaiz, müezzin ve imam maaşları zammı ile ilgili ayrıntılar;
6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU
Şu ana kadar 6 aylık enflasyon rakamları belli oldu. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 olmuştu. Aralık ayı aylık enflasyon oranı yüzde 0,89 oldu.
TEMMUZ: %2,06
AĞUSTOS: %2,04
EYLÜL: %3,23
EKİM: %2,55
KASIM: %0,87
ARALIK: %0,89