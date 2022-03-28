Vakalar düşüşte

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık vaka yoğunluğu tablosu salgının hız kestiğini kanıtladı. İstanbul, İzmir ve Ankara’da vaka sayılarında önemli düşüşler yaşandı
Sağlık Bakanlığı'nın 12-18 Mart verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara, İstanbul ve İzmir'de azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 12-18 Mart'ta il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Vakalar bir önceki haftaya (5-11 Mart) göre, İstanbul'da 340.61'den 239.48'e, Ankara 541.56'dan 395.38'e, İzmir'de 324.82'den 247.16'ya düştü.
VAKA OLACAK AMA ARTIK DALGA YOK
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya koronavirüsün bulaşma hızının yavaşladığını belirterek, "Hastanelerde servisler ve yoğun bakımlar bir bir kapatılmaya başlandı. Vakaları yine göreceğiz. Ama artık dalga olmayacak. Tabii, bunda aşıların etkisi büyük" dedi. Öte yandan sağlık uzmanları aşının önemine işaret ederek 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük olan illerden Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ'ya tam doz aşılamanın tamamlanması çağrısında bulundu. ANKARA
İKİNCİ DOZ İLAVE AŞI, ÖLÜM ORANINI YÜZDE 78 AZALTIYOR
İSRAİL'DE yapılan bir araştırma ikinci doz ilave Pfizer-BioNTech aşısı olan yaşlılarda ölüm oranının tek doz ilave aşı olanlara kıyasla yüzde 78 azaldığını gösterdi. 40 gün süren araştırmaya 60-100 yaş arasındaki 500 bin insan katıldı. Clait ve Sapir Koleji'nde araştırmacı Ronen Arbel, araştırmanın ikinci doz ilave aşının hayat kurtardığını gösterdiğini söyledi.