VAKFA kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? 2025 Vakıf Faktoring halka arz borsa işlem tarihi için geri sayım

Giriş Tarihi: 18.11.2025 12:34

Vakıf Faktoring A.Ş.’nin (VAKFA) halka arzında talep toplama süreci 12-14 Kasım 2025 tarihlerinde tamamlandı ve sonuçlar netleşti. 14,20 TL sabit fiyat üzerinden gerçekleştirilen halka arzda, bireysel yatırımcılara düşen lot miktarı belli oldu. Peki, Vakıf Faktoring halka arz sonuçlarına göre bireysel yatırımcılara VAKFA kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? Borsa İstanbul’daki (BIST) ilk işlem tarihi takip ediliyor!

Vakıf Faktoring A.Ş. (VAKFA), hisselerini yatırımcılarla buluşturdu. Bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşen halka arza, 684 binin üzerinde yatırımcı katılım gösterdi. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,2 Milyar TL olarak gerçekleşirken, yatırımcıların gözü, hesaplarına yansıyan lot sayısındaydı. Peki, VAKFA borsada ne zaman işlem görecek?

VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ OLDU

12-13-14 Kasım tarihleri arasında talep toplayan Vakıf Faktoring halka arz oldu. Detaylar şöyle:

Halka Arz Fiyatı: 14,20 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Borsa Kodu: VAKFA (BIST Yıldız Pazar'da işlem görecektir.)

Toplam Lot (Pay) Sayısı: 225.000.000 Lot

Halka Arz Büyüklüğü: 3,2 Milyar TL

Halka Açıklık Oranı: %25

VAKFA KAÇ LOT VERDİ?

Vakıf Faktoring halka arz sonuçları şöyle:

VAKFA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Vakıf Faktoring borsa işlem tarihi henüz netleşmedi. Takvimde borsa sürecine yönelik çalışmaların hazırlandığı aktarıldı.

