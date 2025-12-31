Vakıf Eser Müzeleri 2025’te ziyaretçi rekoru kırdı: 1.3 milyonu aşkın kişi tarihe yolculuk yaptı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen Vakıf Eser Müzeleri tarih ve mirası vatandaşlara aktarmaya devam ediyor. Müzeler 2025 yılında 1 milyonu aşan ziyaretçi sayısı ile öne çıkarken, var olan 7 Vakıf Eser Müzesi vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor.

EN ÇOK ZİYARET ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE VAKIF ESERLERİ MÜZESİ'NE



Vakıf Eser Müzeleri'ni toplam 1 milyon 375 bin 655 kişi ziyaret ederken, 7 müze içerisinde en çok öne çıkanı 983 bin 316 ziyaretçi ile Erzurum'da yer alan Çifte Minareli Medrese Vakıf Eserleri Müzesi oldu.

VAKIF ESER MÜZELERİ VATANDAŞLARI AĞIRLADI



Ziyaretçi sayısı ile Vakıf Eser Müzelerine yapılan ziyaretler ise şu şekilde: Sivas Gök Medrese Vakıf Müzesi 227 bin 500 ziyaretçi, Kastamonu'da yer alan Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi 93 bin 419 ziyaretçi, Tokat Mevlevihane Vakıf Müzesi 50 bin 855 ziyaretçi, Ankara Vakıf Eserleri Müzesi 17 bin 720 ziyaretçi, Edirne'de yer alan Selimiye Vakıf Eserleri Müzesi 2 bin 845 ziyaretçiyi ağırladı.