Vakıf Katılım, Bursa’daki vakıf mirasını geleceğe taşıyor

Vakıf Katılım, asırlardır süregelen vakıf kültüründen aldığı ilhamla, geçmişin değerlerini koruyarak bugünün ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyor. Vakıf geleneğinin mirasını yaşatmak ve bu kültürü geleceğe taşımak amacıyla başlattığı Vakıf Eserleri Envanter Projesi'ne Hatay, Konya'nın ardından Bursa Vakıf Eserleri kitabı ile devam ediyor.

Proje kapsamında vakıf kültürünün nişanesi, Osmanlı'nın başkenti; doğası, tarihi, insanı ile geçmişin kadim izlerini taşıyan güzel şehir Bursa'daki 385 vakıf eseri 34 bin 952 fotoğraf karesi ile belgelendi ve eserlerin tarihçeleri uzman bir ekip tarafından kaleme alındı. Bursa Vakıf Eserleri kitabı, şehrin zarafetinin ve tarihi dokusunun geleceğe aktarılması ve kalıcı hale getirilmesi için büyük önem taşıyor.

"Vakıf Eserleri Envanter Projesi'ni tarihimizin sessiz tanığı ve Osmanlı'nın başkenti Bursa'da sürdürmenin memnuniyeti yaşıyoruz"

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, "Kuruluş misyonumuzdan ve köklü vakıf geleneğinden aldığımız güçle ülkemizin toplumsal kalkınmasına ve gelişimine katkı sağlamayı önceliklendiriyoruz. Bu bilinçle başlattığımız Vakıf Eserleri Envanter Projesi'ni tarihimizin sessiz tanığı ve Osmanlı'nın kuruluş dönemine şahitlik eden başkenti Bursa'da sürdürmenin memnuniyeti yaşıyoruz. Anadolu medeniyetinin köklü geçmişinden izler taşıyan Bursa Vakıf Eserleri kitabının, bugünden yarına kalıcı bir başvuru kaynağı olmasını temenni ediyoruz." dedi.