Haberler Yaşam Haberleri Vale cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi! 700 ayrı kameradan 200 kilometre takip ettiler
Giriş Tarihi: 1.9.2023 13:30 Son Güncelleme: 1.9.2023 13:37

Vale cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi! 700 ayrı kameradan 200 kilometre takip ettiler

İstanbul Başakşehir'de restoran müşterilerinin araçlarının anahtarlarını çalan hırsızlara engel olmak istediği sırada silahla vurularak öldürülen vale Ogün Tekin cinayetiyle ilgili 7 kişi Kırklareli Lüleburgaz’da bulunan bir bağ evinde yakalanmıştı. O şüpheliler Cinayet Bürodaki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisle çatışmaya giren ve günlerce konuşulan çeteyi yakalamak için Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğinde özel bir ekip kuruldu. Ekipler tam 700 ayrı kameradan o şüphelileri 200 kilometre takip etti. Hepsi tek tek tespit edildi. 5 farklı araç değiştirdikleri tespit edilen şüphelilerin valenin ölümüne sebep olan aracı da Başakşehir’de bir ormanda yaktıkları ortaya çıktı. Yakalandıkları bağ evinde yapılan aramalarda ise cephanelik ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Vale cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi! 700 ayrı kameradan 200 kilometre takip ettiler

Başakşhir Bahçeşehir 1. Kısım'da restoranlara müşteri olarak gelenlerin araçlarını teslim ettikleri vale noktasına 19 Ağustos cumartesi saat 22.45 sıralarında gelen hırsızlar, anahtarların içinde bulunduğu kutuyu alarak kaçmaya başlamıştı. Bu durumu fark eden vale Ogün Tekin, hırsızların kaçtığı araca müdahale etmek istediği sırada araçtan kendisine ateş açılmıştı. Vale Tekin, göğsüne isabet eden 2 kurşunla hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, vale Tekin'i öldüren hırsızların içinde bulunduğu aracın çalıntı ve ikiz plaka olduğunu belirlemişti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptıkları kamera incelemesi sonunda hırsızların izini Hadımköy'de bulmuş, aralarında çıkan çatışmanın ardından hırsızlar başka bir aracı gasp ederek yine kayıplara karışmıştı.

700 KAMERADAN 200 KİLOMETRE TAKİP

Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için özel bir ekip oluşturdu. Ekipler tam 700 kamera ile şüphelileri 200 kilometre takip etti. Gittikleri adresler tek tek tespit edildi. Valeyi öldürüp kaçtıkları ilk araç Başakşehir'de bir ormanlık alanda yanmış olarak bulundu. Hadımköy'de polisle çatışama girdikleri sırada alıp kaçtıkları araç İse Beylikdüzü'nde bir adreste bulundu.

POLİS BAĞ EVİNİ BASTI

Polis ekipleri cinayetle ilgili yürüttükleri araştırmada, olaya karışanların Cebrail E.(20) ikiz kardeşi Mikail E., Yakup Y.(21) ve Baran P. olduğunu belirledi. Adım adım izlerini bulan Cinayet Büro dedektifleri şüphelilerin izlerini tamamen kaybetmek için Kırklareli Lüleburgaz'da bir bağ evine gittiklerini tespit etti. Hepsi birlikte oraya kaçmış ve saklanmışlardı. Günlerce uyumayan Cinayet Büro ekipleri amirleri dahil bağ evinin olduğu alana gitti. Yaklaşık 50 polis evin etrafını sardı. Şüpheliler orada dahi polise mukavemet gösterip kaçmaya çalıştılar ama hiç biri başarılı olamadı. Polis 7 kişiyi gözaltına aldı.

KUZENİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞLAR

İddiaya göre gözaltına alınan şüphelilerden Murat Erden'in kuzeni önceki yıllarda öldürülmüş Esenyurt'ta öldürülen Ahmet Ertan ise o cinayetle bağlantılı olduğu için öldürülmüştü. Ertan'ın ölümünde adı geçen Murat Erden de yakalandı. Saldırganlara ev kiraladığı belirlenen bir emlakçı da yardım ve yataklıktan gözaltına alındı. Operasyonda 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçti. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Vale cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi! 700 ayrı kameradan 200 kilometre takip ettiler
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