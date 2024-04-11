Vali Gül Darülacezeyi ziyaret edip yaşlıların bayramını kutladı

İstanbul Valisi Davut Gül Ramazan bayramı nedeniyle Darulacezeye ziyaret proğramı gerçekleştirdi. Vali Gül'ü, ziyareti sırasında Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve görevliler karşıladı. Darülaceze sakinlerine karanfil veren Gül, bayramlarını kutladı.

Sakinlerle bir süre sohbet eden Gül, burada yaptığı konuşmada, bayramın en önemli olmazsa olmazlarından bir tanesinin büyükleri ziyaret olduğuna dikkati çekerek, sakinlerin hayır duasını almak istediklerini belirtti. Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "O da hepinizin tek tek bayramınızı tebrik ediyor." ifadelerini kullandı.

Bayram olmasına rağmen şehirlerde hayatın devam ettiğini, 7/24 hizmet verilen kuruluşlar olduğunu anlatan Gül, Darülaceze'nin de onlardan biri olduğunu kaydetti. Gül, "İnsanlar 9 gün boyunca tatile gidiyorlar ama Darülaceze'nin çalışanları, sorumlu olduğu kişilere en kaliteli hizmeti verebilmek için nöbetçi olarak kalıyorlar ve bu hizmeti veriyorlar. Çalışanlarımızla bayramlaşmak için de geldik." diye konuştu.