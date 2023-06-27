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Giriş Tarihi: 27.6.2023 16:04 Son Güncelleme: 27.6.2023 16:58

Vali Gül şehit yakınlarını ziyaret edip bayramlaştı

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban bayramı öncesinde şehit yakınlarını evlerinde ziyaret edip bayramlaştı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Vali Gül şehit yakınlarını ziyaret edip bayramlaştı

Kurban Bayramı öncesi Arefe gününde İstanbul Valisi Davut Gül, Şehit Jandarma Er Sinan Şen ve Tankçı Onbaşı Serdar Baker'in aileleri ile Emniyet Gazisi Deniz Acar'ın ailesini evlerinde ziyaret etti. Şehitlerimiz için okunan duanın ardından Vali Gül, ailelerle bayramlaşarak acılarını paylaştığını söyledi.

Vali Davut Gül'ün bayram öncesi yaptığı ziyaret şehit yakınlarını ise duygulandırarak gözyaşlarına boğdu. Devletin birlik ve beraberlik içinde olması ve bölünmemesi için terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele verip uğruna şehit olan evlatlarının bayramda hatırlanmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten şehit yakınları Vali Gül ve ekibine teşekkür etti.

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Vali Gül şehit yakınlarını ziyaret edip bayramlaştı
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