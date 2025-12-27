Vali Gül: Soğuk havada dışarıda kalan evsizler uygun tesislerde misafir ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan İstanbul dahil bazı illerde havanın hissedilir derecede soğuyacağını ve kar yağışının beklendiğini belirtmesinin ardından mega kentte sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Şişli'de hafif şekilde yağan kar yağışının gün içerisinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR HAFTAYA SALI GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Karla karışık yağmurun Hafta sonu ve önümüzdeki hafta Salı gününe kadar devam edeceği hava sıcaklığının ise 5 derece civarında seyredeceği kaydedildi.

VALİ GÜL: "SOĞUK HAVALARDA EVSİZ VATANDAŞLARIMIZ UYGUN TESİSLERDE MİSAFİR EDİLİYOR"

İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki evsiz vatandaşları uygun tesislerde misafir ettiklerini bildirdi. Vali Gül, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimiz lütfen dikkat. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 4 dereceye düştü. Hafta sonu daha da düşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği olarak bimekan insanlarımızı yılın 365 günü sokakta bırakmıyor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleriyle uygun tesislerde misafir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gül, paylaşımında, şunları kaydetti; "Hava sıcaklıklarının düştüğü bugünlerde İstanbullulardan, sokakta kalan insanlarımızı 112'yi arayarak bizlere bildirmeleri hususunda daha da hassas olmalarını rica ediyoruz. Amacımız, hiç kimseyi soğuk kış akşamlarında da açıkta bırakmamak."