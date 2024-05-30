Vali Pehlivan: Anamur’dan KKTC’ye feribot seferleri Haziran ayında başlıyor

Vali Pehlivan, "2019 yılında feribot ve deniz uçağı iskelesi olarak inşa edilen, 2021 yılında ise ek binaların yapıldığı iskele, Kıbrıs'a ulaşım için hazır hale getirildi. Gümrük binası da dahil olmak üzere gerekli düzenlemeler tamamlandı. Burası Kıbrıs'a en yakın noktamız. 450 kişilik bir feribot kiralandı. Haziran ayı içinde seferler başlayacak ve 1,5 saatte KKTC Girne Limanı'na buradan seyahat yapılabilecek" diye konuştu.