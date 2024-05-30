Vali Pehlivan: Anamur’dan KKTC’ye feribot seferleri Haziran ayında başlıyor

Anamur ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörük'ün de eşlik etti. Vali Pelivan, gezi sırasında yeni yapılan Anamur İskelesi'nde incelemelerde bulundu. Pehlivan, yaptığı açıklamada yeni iskele ve kiralanan feribot sayesinde Kuzey Kıbrıs KKTC'ye ulaşım süresinin 1,5 saate düşeceğini kaydetti. Pehlivan, seferlerin Haziran ayında başlayacağını belirtti.
Vali Pehlivan, "2019 yılında feribot ve deniz uçağı iskelesi olarak inşa edilen, 2021 yılında ise ek binaların yapıldığı iskele, Kıbrıs'a ulaşım için hazır hale getirildi. Gümrük binası da dahil olmak üzere gerekli düzenlemeler tamamlandı. Burası Kıbrıs'a en yakın noktamız. 450 kişilik bir feribot kiralandı. Haziran ayı içinde seferler başlayacak ve 1,5 saatte KKTC Girne Limanı'na buradan seyahat yapılabilecek" diye konuştu.