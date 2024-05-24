Vali Şıldak LGS’de Türkiye Birincisi olan Sude Naz’ı tebrik etti

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı kırsal Yuvacık Mahallesinde yaşayan ve Bahçelievler Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi olan Sude Naz Sarkut, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

VALİ ŞILDAK TEBRİK ETTİ

Taşımalı eğitim sistemiyle ilçe merkezindeki Bahçelievler Ortaokulu'nda eğitim gören Sude Naz, zorluklara rağmen azimle çalışarak bu önemli başarıyı elde etti. 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Sude Naz, Şanlıurfa ve Hilvan için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Sude Naz Sarkut'un başarısını kutlayan bir mesaj yayımladı. Vali Şıldak mesajında şu ifadelere yer verdi: "Büyük Bir Başarı Hikayesi Hilvan ilçemize bağlı kırsal Yuvacık Mahallesinde ikamet eden ve taşımalı olarak ilçe merkezinde bulunan Bahçelievler Ortaokulunda eğitim gören 5. sınıf öğrencimiz Sude Naz SARKUT İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında 500 tam puan elde ederek Türkiye birincileri arasında yer almıştır. Hedefine ulaşmak için zorlukları aşan bir irade ile çok çalışarak bu örnek gösterilecek başarıyı yakalayan sevgili öğrencimizi tüm kalbimle tebrik ediyor, Bütün öğrencilerimiz için güzel bir motivasyon oluşturmasını diliyorum."