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Giriş Tarihi: 1.3.2022

Vali sözünü tuttu öğretmenler mutlu

CEYDA TAYLAN CEYDA TAYLAN
Vali sözünü tuttu öğretmenler mutlu
ORDU Valisi Tuncay Sonel, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, kura ile belirlenecek belirli sayıdaki öğretmeni, yurt dışı ve yurt içi gezisine gönderme sözü verdi. Ardından, her ilçeden kura ile belirlenen 24 öğretmen Balkan ülkeleri gezisine, 24 öğretmen GAP turuna, 24 öğretmen İstanbul, 24 öğretmen de İzmir gezisine gönderildi. Gezilerden mutlu dönen öğretmenler, "Bize ayrı bir önem ve değer veren eğitim gönüllüsü Valimiz Sonel'e, büyük bir moral ve motivasyon sağlayan yurt dışı ve yurt içi gezisi için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Daha önce görev yaptığı yerlerde de öğretmenleri geziye gönderen Sonel, Ordu Belediyesi'nin de desteğiyle öğretmenlere duydukları sevgi ve saygının tezahürü olarak bir jest yapmak istediklerini belirterek, 17 emekli öğretmeni de Kapadokya gezisine göndereceklerini söyledi.

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Vali sözünü tuttu öğretmenler mutlu
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