Vali Yavuz: “Adana için çalışacağız, çalıştıracağız”

Adana Valisi Mustafa Yavuz, SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ile birlikte Turkuvaz Dağıtım Bölge Müdürü Bahittin Özdem, Matbaa Müdürü Gültekin Mındık, bölge muhabirleri Murat Karaman ve Ziya Ramoğlu'nu makamında kabul etti. Ziyarette kentin güvenliğine değinen ve özel açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Yavuz, huzur ortamının daha da güçlendirilmesi amacıyla tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

HUZUR VE İSTİKRAR

Adanalıların yaşamlarını güven içerisinde sürdürebilmeleri, şehir hayatının huzur ve istikrar içinde devam etmesinin güçlü bir güvenlik anlayışıyla mümkün olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, "Gece-gündüz demeden fedakârca görev yapan emniyet teşkilatımız, devletimizin kararlılığını ve vatandaşımıza olan sorumluluğunu sahada en güçlü şekilde temsil etmektedir. Bu şehrin insanının güvenliği, mutluluğu için çalışacağız ve çalıştıracağız" dedi.

SUÇLARDA YÜZDE 16 AZALMA

Geçtiğimiz Mayıs ayında il genelinde suçlarda yüzde 16 azalma olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz, "Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 8 azalma olurken, yüzde 95 oranında failleri tespit edildi. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da yüzde 21 azalma gerçekleşti. Uyuşturucu suçlularına yönelik yapılan 224 operasyonda 172 kişi tutuklandı. Bin 489 aranan şahıs yakalanırken bunların 600'ü cezaevine konuldu, 543'üne ise adli kontrol şartı uygulandı. Adana'mızı daha güvenli hale getirmek için emniyet güçlerimizle 7/24 çalışıp, gazetelerin üçüncü sayfalarına konu olmayacağız" diye konuştu.

ADANA HALKINA TESLİM EDECEĞİZ

Adana'da kaçak yapılarla mücadele kapsamında başlatılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini de vurgulayan Vali Yavuz, "Özellikle Adnan Menderes Bulvarı'nın daha modern, estetik ve kullanışlı bir yaşam alanına dönüştürülecek. Burada kaçak yapıları yıkmaya devam edeceğiz. Orayı Adana halkına teslim edeceğiz. Öte yandan Karataş ilçemizin deniz kıyısını vatandaşımızın rahatlıkla denize gireceği bir plaj olarak tasarlayacağız" ifadelerini kullandı.