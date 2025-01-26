Vali’den Filistinli damada jest

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Filistin'in Gazze kentinden İmadeddin Younis ve Köyceğizli Medine Münteha'nın düğününe makam aracını gelin arabası olarak tahsis etti. Gazze'deki savaş ve çatışmalar nedeniyle damadın ailesinin düğüne katılamadığı törende, ateşkesin sağlanmasının ardından evlenme kararı alan çifti en mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Vali Akbıyık, makam aracını gelin arabası olarak tahsis ederek düğün konvoyuna öncülük etti. Menteşe Öğretmenevi'nde düzenlenen nikah törenine de katılan Akbıyık, genç çiftin nikah şahitliğini üstlendi. Genç çift ise en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Vali İdris Akbıyık'a teşekkür etti.