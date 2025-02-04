Valilik dilencilere savaş açtı! Gül, “İstanbul’da dilenciliğe yer yok!

İstanbul'da dilencilik ile Mücadele Toplantısı düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında, mülki idare amirleri, adli yargı mensupları ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile dilenci konusu ele alındı.

Toplantıda yaptığı değerlendirmede Vali Gül: "Sorunun değil, çözümün bir parçası olacağız. İlimizde dilencilik ile mücadelemizi 7/24 kararlılıkla sürdüreceğiz. " ifadelerini kullandı.

Toplantıda; Ataşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar ilçeleri başta olmak üzere ilimizde dilencilik ile ilgili yürütülen çalışmalar değerlendirildi. İstanbul'da 01.06.2023 tarihinden bu yana dilencilik ile ilgili yürütülen mücadele kapsamında; 80 bin 125 şahsa işlem yapıldı.

İşlem yapılan kişilerin 16 bin 427'si (Yüzde 20,5) çocuk, 63 bin 698'i (Yüzde 79,5) yetişkin. 54.350 kişiye idari işlem yapıldı. 469 yabancı dilenci şahıs, İl Göç Müdürlüğü'ne sevk edilerek sınır dışı işlemi başlatıldı. 207 çocuk koruma altına alındı. 307 kişi için suç duyurusunda bulunularak haklarında adli işlem başlatıldı. (Belirtilen rakamlar, işlem sayılarını içermekte olup, mükerrer işlemler de bu rakamların içerisindedir.)