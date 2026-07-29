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Giriş Tarihi: 29.07.2026 22:43

Valilik duyurdu! Çanakkale'de açık alanlarda ateş yakılması yasaklandı

Çanakkale'de Valiliğin aldığı kararla yaşanan hava şartları nedeniyle 4 gün boyunca açık alanlarda ateş yakılması yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada "Ormanlarımızın korunması, tabiatın ve doğal yaşamın muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, tüm vatandaşlarımızın belirlenen tedbirlere azami hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

İHA
Valilik duyurdu! Çanakkale’de açık alanlarda ateş yakılması yasaklandı
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Meteorolojik değerlendirmeler ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle Çanakkale genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olması bekleniyor. Meteorolojik şartların oluşturacağı yüksek yangın riskini azaltmak amacıyla, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle il genelinde, her ne suretle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılması ve ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetler yasaklandı.

"TÜM VATANDAŞLARIN BELİRLENEN TEDBİRLERE AZAMİ HASSASİYET GÖSTERMELERİ GEREKİYOR"

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Alınan tedbirlerin uygulanması ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Ormanlarımızın korunması, tabiatın ve doğal yaşamın muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, tüm vatandaşlarımızın belirlenen tedbirlere azami hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÇANAKKALE #ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

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Valilik duyurdu! Çanakkale'de açık alanlarda ateş yakılması yasaklandı
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