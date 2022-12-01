Valiz Nasıl Yerleştirilir? Kıyafetler Kırışmadan, Pratik ve En İyi Valiz Yerleştirme Teknikleri ve Çok Eşya Sığdırma Püf Noktaları Neler?

Hemen herkes seyahate çıkacağı zaman valiz en iyi nasıl yerleştirilir diye düşünmeye başlar. Kıyafetler valizde nasıl kırışmaz sorusunun cevabı bilinerek varış noktanızda tekrar ütü yapmak zorunda kalmazsınız. Valiz yerleştirme püf noktaları ile ilgili kısa bir araştırma ile kendinize özgü bir taktik geliştirebilirsiniz. Valize çok eşya sığdırma yöntemleri için herkesin kendine özgü bir yöntemi vardır. En pratik valiz yerleştirme teknikleri yazımızın devamında.

Valiz En İyi Nasıl Yerleştirilir?

Kısa ya da uzun süreli seyahate çıkacaksanız valiz hazırlama telaşına girersiniz. Valiz yerleştirme taktiklerini bilerek sizin için en uygun pratik yöntemi belirleyebilirsiniz. Kullandığınız valizin modeline ya da iç dizaynına göre kendi taktiğinizi belirleyebilirsiniz. Valiz yerleştirirken dikkate almanız gereken prensipler şunlardır.

• Hava durumunu dikkate alarak kıyafetlerinizi hazırlayın.

• Kullanma ihtimaliniz düşük olan kıyafetleri yanınıza almayın.

• Seyahat programınıza uygun kıyafetleri yanınıza alın.

• Valizi yerleştirirken varış noktasında ilk önce kullanacağınız eşyaları valizin en üst kısmına koyun.

• Ağır eşyaların alt kısımda, hafif eşyaların ise valizin üstünde olmasını sağlayın.

• Kıyafetlerinizin kırışması önemli değilse bazı kıyafetleri rulo yaparak valize yerleştirin.

• Ayakkabılarınızı koyarken galoş kullanın.

• Şapka gibi iç hacmi olan kıyafetlerin iç kısmının hacminden istifade edin.

Kıyafetler Valizde Nasıl Kırışmaz?

Kıyafetlerin valizde kırışmasını istemiyorsanız valizin hacminden tasarruf edemezsiniz. Kıyafetlerinizi düzgün katlandıktan sonra valize koymanız gerekir. Valiz yerleşim planında ise kırışma ihtimali yüksek olan kıyafetleri en üste koymalısınız. Kıt pantolon gibi kıyafetler kolay kolay kırışmaz. Kot kıyafetlerinizi valizin en alt kısmına koyabilirsiniz. Gömlek gibi kolay kırışan kıyafetleriniz ise valizin en üstüne bulunabilir.

Kıyafetlerinizi en uygun şekilde valize yerleştirmek için kendi taktiğinizi geliştirebilirsiniz. Valize daha fazla eşya sığdırmak için vakumlu poşetlerden de istifade edebilirsiniz.