Valla Kanyonu Seyir Terası Nerede? Kastamonu Valla Kanyonu Nasıl Bir Yer, Doğal Varlık Mı?

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Valla Kanyonu Seyir Terası Nerede?

Valla Kanyonu, ülkemizde doğa turizminin önemli merkezlerinden biridir. Söz konusu kanyon, Kastamonu il sınırları içinde yer alır. Kanyon, şehrin turizmine önemli katkı sağladığı gibi doğal güzelliği ile de ön plana çıkmaktadır. Kanyonun uzunluğu ve derinliği görenleri şaşırtır niteliktedir.

Valla Kanyonu, 800 metre derinliğe be 12 km uzunluğa sahiptir. Bu uzunluğu ile kanyon, dünyanın en derin ikinci kanyonudur. Kanyon, Devrekâni Çayı'nın Küre Dağları'nı aşındırması ile meydana gelmiş doğal bir oluşumdur.

Kastamonu Valla Kanyonu Nasıl Bir Yer?

Kastamonu Valla Kanyonu, nefes kesen bir manzaraya sahiptir. Kanyonun doğal güzelliği nedeniyle bu bölgeye her yıl binlerce yerli ve yabancı turist gelmektedir. Bu kapsamda kanyonda güzel bir seyir terası da bulunmaktadır.

Kastamonu Valla Kanyonu, Pınarbaşı İlçesinin Muratbaşı Köyü'nde yer alır. Kanyona gittiğiniz zaman uzun bir yürüyüşe de hazır olmanız gerekir. Kanyonun her bir alanını görmek istiyorsanız yaklaşık 12 km yürümeniz gerekir. Buna rağmen söz konusu kanyon, ülkemizde mutlaka görülmesi gereken doğal güzellikler arasında sayılmaktadır.





