Van Gogh Sözleri - Vincent Van Gogh’un İlham Veren ve Tarihe Geçen Sözleri

Vincent Willem Van Gogh'un eserleri arasında manzaralar, portreler, natürmortlar ve otoportreler yer alır. Modern sanatın temel taşları arasında sayılan eserleri; fevri ve ifade dolu fırça dokunuşlarıyla beraber, cüretkâr renklerin kullanımıyla diğer ressamların eserlerinden ayrılır. Kulağını kesen ressam olarak da bilinen Vincent Van Gogh'un ilham veren ve tarihe geçen sözleri oldukça dikkat çeker.

Van Gogh Sözleri

Resimleri ile ön plana çıkan Vincent Van Gogh'un, bilinen pek çok sözü de vardır. Tarihi tozlu sayfalarından gelen sözlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Vicdan, insanın pusulasıdır.

Tüm hayatımızı, düşüncelerimizi kelimelerle ifade etme sanatına bilinçsizce hazırlanarak geçirdik.

Sevgisiz yaşayamayacağım.

Ben çoğunlukla gecenin, günden daha canlı ve daha zengince renklendirilmiş olduğunu düşünüyorum.

Duygularım zaman zaman o kadar güçlü ki, fakında bile olmadan çalışıyorum. Fırça darbeleri konuşmak gibi geliyor.

Vincent Van Gogh'un İlham Veren Sözleri

Vincent Van Gogh'un sözleri günümüzde pek çok insana hala hitap eder ve bununla beraber ilham da olur. Bu ilham verici sözlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Sıkıntıdan öleceğime tutkudan ölmeyi tercih ederim.

Her zaman henüz yapamadığım bir şeyi yapıyorum, nasıl yapıldığını öğrenmek için.

Mutluluk; başarmanın keyfinden, yaratıcı çabanın heyecanından türetiyor.

Seçimden değil, kaderden dolayı maceracıyım.

Çok büyük zorluklarla karşılaşsanda karamsarlığa kapılma,sonunda her şey iyiye dönecektir. Ayrıca işin başında hiç kimse tam istediğini yapamaz.

Vincent Van Gogh'un Tarihe Geçen Sözleri

Vincent Van Gogh'un sözleri geçmişten günümüze hala süregelebilmiş olmasının başlıca nedeni; tarihin her dönemindeki insanlara, olayla ve durumlara hitap ediyor olmasıdır. Vincent Van Gogh'un tarihe geçen sözlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir: