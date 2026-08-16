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Giriş Tarihi: 16.08.2026 16:06

Van Gölü’nde acı olay! 2 kardeş boğuldu: Babaları kurtarmak isterken ölümden döndü

Van’ın Tuşba ilçesinde serinlemek için Van Gölü’ne giren 18 ve 24 yaşlarındaki iki kardeş, boğularak hayatını kaybetti. Çocuklarının suda çırpındığını gören baba S.A. da kurtarmak için göle girdi ancak boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan babanın tedavisi sürüyor.

Arif KARAKAŞ Arif KARAKAŞ
Van Gölü’nde acı olay! 2 kardeş boğuldu: Babaları kurtarmak isterken ölümden döndü
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Olay, Tuşba ilçesi Amik Kalesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Semih Açan ile 24 yaşındaki Mert Açan, serinlemek amacıyla Van Gölü'ne girdi. Bir süre sonra iki kardeş suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden baba S.A., oğullarını kurtarmak için göle girdi. Ancak güçlü akıntı ve derin su nedeniyle baba da boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan baba ve iki oğlu, ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 yaşındaki Semih Açan ile 24 yaşındaki Mert Açan yaşamını yitirdi. Baba S.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için vatandaşları uyararak, cankurtaran hizmeti bulunmayan ve yüzülmesi önerilmeyen bölgelerde göle girilmemesi gerektiğini belirtti.

#VAN #VAN GÖLÜ

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Van Gölü’nde acı olay! 2 kardeş boğuldu: Babaları kurtarmak isterken ölümden döndü
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