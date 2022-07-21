Van Gölü’ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp

Tuşba ilçesinde Van Gölü´nde meydana gelen olayda Kale civarındaki sahilde yaşları 14 ile 16 arasında değişen 6 arkadaş, serinlemek için öğle saatlerinde suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklar, suda çırpınmaya başladı. Çocuklardan 3´ü kendi imkanlarıyla kurtulup, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, çocuklardan 2´sinin cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor.