Haberler Yaşam Haberleri Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp
Giriş Tarihi: 21.7.2022 18:19 Son Güncelleme: 21.7.2022 18:38

Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp

Van Gölü'nde serinlemek için yüzerken akıntıya kapılan 6 çocuktan 2´si boğuldu, 1´i ise kayboldu. 3 çocuk ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Van Gölü’ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp

Tuşba ilçesinde Van Gölü´nde meydana gelen olayda Kale civarındaki sahilde yaşları 14 ile 16 arasında değişen 6 arkadaş, serinlemek için öğle saatlerinde suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklar, suda çırpınmaya başladı. Çocuklardan 3´ü kendi imkanlarıyla kurtulup, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, çocuklardan 2´sinin cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin kayıp çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkları gün gün hesaplara yatıyor! Temmuz zammı sonrası 'Maaş farkı ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu: Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı! Maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 temmuz memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, ödenmeye başladı mı?
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk kez o ifade yer aldı: TCMB PPK toplantısı sonrası altın ve döviz kurları ne kadar?
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 20 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması 2022: 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları belli oldu!
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
TOKİ konut projesi başvuru şartları neler, başvuru nasıl ve nereden yapılır? TOKİ 2022 ucuz konut başvuru başvuru şartları ve ev fiyatları!
Sigara fiyatları güncel liste 21 Temmuz: Winston, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, Kent sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
e-Devlet 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? Aile Destek Paketi ödemeleri, tarihleri ve başvuru şartları!
Cübbeli Ahmet ve ‘tarikat batağı’
ARKADAŞINA GÖNDER
Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA