Van Kültür Yolu Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Van etabı, yedinci gününde kültür, sanat ve müziği bir araya getiren etkinliklerle devam etti. Gün boyunca geleneksel el sanatları atölyelerinden edebiyat söyleşilerine, çocuk etkinliklerinden sergilere kadar birçok program sanatseverlerle buluşurken, akşam saatlerinde sahne alan Murat Boz festival coşkusunu zirveye taşıdı.

GELENEKSEL EL SANATLARI UYGULAMALI OLARAK TANITILDI

Festival kapsamında Van Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen Makrome Atölyesi'nde katılımcılar, makrome sanatında kullanılan temel düğüm tekniklerini öğrenerek bileklik ve anahtarlık gibi aksesuarlar hazırladı. Aynı merkezde gerçekleştirilen Kilim Atölyesi'nde ise ziyaretçilere kilim dokumacılığında kullanılan temel araç ve gereçler tanıtıldı. Katılımcılar, tezgâhta uygulamalı dokuma yaparak küçük dokuma ürünleri hazırlama imkânı buldu.

Van Müzesi'nde gerçekleştirilen Kilim Dokuma Atölyesi'nde ise gördes düğümüyle dokunan halılar başta olmak üzere kilim, sumak ve cicim gibi geleneksel dokuma teknikleri uygulamalı olarak tanıtıldı. Katılımcılar, yün, ipek ve pamuk gibi doğal malzemelerle dokuma yaparak Van'ın köklü dokuma kültürünü yakından deneyimledi.

GELENEKSEL EL SANATLARI SERGİSİ ZİYARETÇİLERDEN İLGİ GÖRDÜ

Van Olgunlaşma Enstitüsü'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel El Sanatları Sergisi de festival ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu. Sergide savatlı Van gümüşlerinden Norduz yününden dokunan kumaşlara, halı ve kilimlerden nakış ve deri ürünlerine kadar çok sayıda geleneksel el sanatı ürünü sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, Van'ın üretim kültürünü ve zengin el sanatları mirasını ziyaretçilerle buluşturdu.

"SAVUNMA" ROMANI ÜZERİNDEN ADALET VE VİCDAN KONUŞULDU

İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Bir Romanın Vicdanı: Savunma Üzerine Söyleşi" programında yazar Müştehir Karakaya okurlarıyla bir araya geldi. Yazarın "Savunma" adlı romanı üzerinden gerçekleştirilen söyleşide edebi felsefe, adalet ve vicdan temaları ele alınırken, yazarlık süreci üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılar, söyleşide romanın ana temalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmeleri dinleme fırsatı buldu.

MİNİKLER "LİLY'NİN GİZEMLİ KİTAPLIĞI"NDA MASALLARLA BULUŞTU

Van İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen yazar Yetkin Albert'in "Lily'nin Gizemli Kitaplığı" etkinliğinde çocuklar, interaktif masal dinletisiyle kitapların büyülü dünyasına yolculuk yaptı. Kütüphane sevgisini ve okuma alışkanlığını desteklemeyi amaçlayan etkinlikte çocuklar, "Gizemli Kitaplık" konsepti kapsamında hazırlanan eğlenceli ve öğretici etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

MURAT BOZ VANSPOR ATKISIYLA SAHNEYE ÇIKTI

Festivalin yedinci gününün finalinde Atatürk Kültür Parkı'nda sahne alan ünlü sanatçı Murat Boz, binlerce hayranıyla buluştu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Boz, sevilen şarkılarını seslendirirken konser sırasında kendisine hediye edilen Vanspor atkısını omzuna takarak performansını sürdürdü. Sanatçının Vanspor atkısıyla sahne alması alandaki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Enerjik sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla festival alanını dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşatan Murat Boz'un konserinde vatandaşlar da şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek festival coşkusunu doyasıya yaşadı.